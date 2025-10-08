Inclusión digital: cómo participar de la jornada que organiza Samsung en Córdoba

Samsung llevará adelante una jornada gratuita para fomentar la inclusión digital

El próximo lunes 13 de octubre a las 10 de la mañana, Samsung llevará adelante una nueva jornada gratuita en el Smart Center de Córdoba, ubicado en el Dino Mall de Alto Verde (Rodríguez del Busto 4086, Local 61). La iniciativa busca acercar la tecnología a más personas, fomentar la inclusión digital y ofrecer herramientas prácticas para reducir la brecha tecnológica, con foco especial en la prevención de estafas virtuales.

Durante la actividad, los asistentes podrán participar de una charla sobre seguridad digital orientada a evitar fraudes y engaños online, un problema cada vez más frecuente, sobre todo entre los adultos mayores. El encuentro contará con trainers especializados del Smart Center, que brindarán asesoramiento personalizado y resolverán dudas en tiempo real, promoviendo un aprendizaje activo y cercano.

De qué se trata el evento

La actividad se enmarca en dos fechas importantes: el Mes de la Concienciación sobre Ciberseguridad y el Día Internacional de las Personas Mayores, celebrado cada 1° de octubre. En ese contexto, Samsung refuerza su compromiso con la democratización del acceso a la tecnología, promoviendo que todas las generaciones puedan disfrutar de los mismos beneficios y medidas de protección que ofrecen sus dispositivos.

Además, se abordarán temas clave sobre protección de datos personales y cuidado de dispositivos, entre ellos:

Cómo configurar el bloqueo antirrobo en teléfonos.

La verificación de identidad en correos electrónicos.

La seguridad en aplicaciones de mensajería, especialmente WhatsApp.

El objetivo de la jornada será que cada participante incorpore hábitos digitales seguros y gane confianza al navegar por internet o usar su celular. Quienes deseen participar pueden inscribirse de forma gratuita completando el formulario disponible en este enlace.