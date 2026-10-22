Zarpó por primera vez "China Zorrilla", el buque 100% eléctrico que conecta Argentina y Uruguay

Por primera vez zarpó entre Argentina y Uruguay un buque 100% electrico. Se trata del "China Zorrilla", un catamarán de alta tecnología que pertenece a Buquebus y que conecta el puerto de Buenos Aires con el de Colonia de Sacramento. El mismo fue construído por el astillero australiano Incat Tasmania y funciona mediante propulsión electrica.

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Además de ser completamente eléctrico, cuenta con la capacidad de transportar 2.100 pasajeros y 225 vehículos. En cuanto a los pasajes, rondan los 70 mil pesos argentinos en clase turista, mientras que el business sube a 92 mil pesos.

Cómo funciona el buque "China Zorrilla"

El buque "China Zorrilla" funciona con alta tecnología desarrollada en el astillero australiano Incat Tasmania. Se trata del catamarán de aluminio y ferry 100 % eléctrico más grande del mundo, por lo que es un orgullo naval tanto para Argentina como Uruguay.

El "China Zorrilla" es 100% electrico y fue construído en un astillero australiano.

Cuenta con aproximadamente 250 toneladas de baterías de litio, suministradas por Corvus Energy, integradas en la estructura de la nave. En este sentido, en las terminales portuarias de Buenos Aires y Colonia están dispuestos cargadores especiales de alta potencia. El buque se conecta a la red durante los tiempos de embarque y desembarque para realizar recargas rápidas entre cada travesía.

Por otro lado, a diferencia de los buques tradicionales, no cuenta con hélices convencionales sino que al succionar agua por debajo de la estructura y expulsarla a alta presión hacia atrás, la nave se impulsa con una velocidad similar a la de un crucero y cercana a los 46 km/h. Al mismo tiempo, al no estar alimentado por combustible fósil, no genera gases que contaminen el río durante los trayectos.

En este sentido, al no contar con motores térmicos de combustión interna, las vibraciones y el nivel de ruido en la cabina y en el agua son bajos, lo que permite que el viaje sea más cómodo para el pasajero, así como reduce el impacto acústico sobre la fauna marina del Río de la Plata.