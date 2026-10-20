Un buque de 107 metros de longitud apareció varado frente a los barrios Quilmes y Los Astilleros, en la provincia de Corrientes, producto de la crecida del río Paraná por el impacto de El Niño en la región. El aumento del caudal provocó la rotura de los cabos que sujetaban la embarcación que llevaba más de 20 años atada.

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Denominada Uros-Z, se desplazó casi dos kilómetros a la deriva, sin tripulación y sin que nadie pudiera frenarlo, como si fuera un barco fantasma. Hasta el momento, se encuentra sin señalización y a oscuras, convirtiéndose en un obstáculo para todo aquel que transite por ese tramo del río, según informaron medios locales.

Dos kilómetros a la deriva y sin tripulación: el peligroso avance del "barco fantasma"

La fuerte corriente fue suficiente para arrancar de las amarras a la estructura de hierro de 14,5 metros de manga y 6,70 metros de puntal. El medio Argenports indicó que el casco se movió sin rumbo fijo hasta quedar encallado en una zona donde suelen circular pescadores y embarcaciones de menor porte.

¿Cuál es la historia del Uros-Z, el barco varado en Corrientes?

La historia del Uros-Z comienza a inicios de la década de 1990. Había sido concebido como un buque tanque químico, con bodegas de acero inoxidable diseñadas especialmente para el traslado de productos de esa industria, pero nunca llegó a transportar los artículos para los que fue diseñado.

Su construcción había sido encargada al Astillero Corrientes S. A., tras la obtención de financiamiento del Fondo Nacional de la Marina Mercante por parte de una empresa privada. El Astillero gozaba por entonces de prestigio en el rubro: había exportado dos plataformas submarinas de perforación a Estados Unidos.

Pero a mediados de la década de 1990, la empresa que había contratado la obra entró en concurso de acreedores y llegaron a un acuerdo con el gobierno nacional para que el Estado se quedara con le embarcación a cambio de hacerse cargo de la deuda. Desde entonces, el barco quedó en un limbo administrativo, ya que no cuenta con matrícula oficial (por no haberse terminado de construir) y tampoco está claro qué organismo tiene jurisdicción sobre él.

Décadas de abandono y un limbo legal que impidió remolcar la millonaria nave

En el 2000, durante el gobierno de Fernando de la Rúa, el Astillero había firmado un acuerdo con el Ministerio de Economía que establecía un plazo máximo de 60 días para retirar la estructura. Sin embargo, quedó en la nada. El buque continuó a la intemperie y con el correr de los años se fue oxidando frente a la costa correntina, por lo que los vecinos terminaron de bautizarlo como "el barco fantasma del Paraná”.

En 2018, el jefe de Prefectura en Corrientes, Roberto Galvaliz, explicó que habían tomado la determinación de ubicar al Uros-Z en el barco de arena donde encalló ante la imposibilidad de ser remolcado hasta las costas de la capital correntina. Sólo el motor con la caja estaban valuados en cerca de dos millones de dólares.