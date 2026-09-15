El Zapallar: la masacre indígena de 1933 que busca llegar a un Juicio por la Verdad

Más de nueve décadas después de la Masacre de El Zapallar, la búsqueda de verdad y reparación continúa. Este martes 15 de septiembre, a las 16, la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires (UBA) será escenario de un panel que reunirá a referentes indígenas, fiscales e investigadores que trabajan en la reconstrucción de lo ocurrido en 1933 y en el proceso judicial que intenta llevar el caso a un Juicio por la Verdad.

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De Napalpí a El Zapallar

La investigación se remonta a uno de los episodios más graves de violencia estatal contra los pueblos originarios en el entonces Territorio Nacional del Chaco. En septiembre de 1933, en medio de una sequía extrema, unas 300 personas de familias moqoit partieron desde la Reducción Napalpí en busca de trabajo y alimentos. La marcha, encabezada por el cacique Luis Durán, recorrió alrededor de cien kilómetros y recibió durante el trayecto a otros contingentes provenientes de Charata, Quitilipi y Sáenz Peña.

El 7 de septiembre, las familias intentaron ingresar a El Zapallar —actual General San Martín— divididas en pequeños grupos. Mujeres y niños marchaban en los primeros lugares como señal de sus intenciones pacíficas. Según la reconstrucción incorporada a la investigación judicial, fueron recibidos a balazos por integrantes de la policía del territorio, refuerzos provenientes de Resistencia y civiles armados, bajo el argumento de que la población debía ser defendida del supuesto ataque de un “malón”. Las investigaciones actuales estiman que alrededor de 50 personas fueron asesinadas, entre hombres, mujeres, niños y ancianos.

Durante décadas, la masacre permaneció prácticamente fuera de la historia oficial. En 2014, fiscales federales comenzaron una investigación sobre los hechos de El Zapallar y Napalpí ante la posibilidad de que constituyeran crímenes de lesa humanidad. Desde entonces se incorporaron expedientes de la época, documentos históricos, certificados de defunción, investigaciones académicas y testimonios de sobrevivientes y descendientes.

La memoria oral como prueba

Uno de los ejes centrales del proceso es el lugar de la historia oral de las comunidades indígenas. En abril de este año, once descendientes de sobrevivientes prestaron declaración ante la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de Resistencia. Buena parte de esos testimonios se construye a partir de recuerdos transmitidos de generación en generación dentro de las familias moqoit.

La investigación toma como antecedente el Juicio por la Verdad por la Masacre de Napalpí, cuya sentencia de 2022 reconoció aquella matanza como un crimen de lesa humanidad cometido en el marco de un proceso de genocidio contra los pueblos indígenas. En el caso de El Zapallar, la Fiscalía trabaja actualmente en un pedido ante la Justicia Federal para avanzar hacia un juicio oral y público por el derecho a la verdad.

El encuentro de este martes reunirá precisamente esas tres dimensiones. Participarán Federico Carniel, fiscal general de la Unidad de Derechos Humanos de la Fiscalía Federal de Resistencia, y Diego Vigay, auxiliar fiscal de esa unidad. Ambos intervinieron en la investigación y el Juicio por la Verdad de Napalpí y actualmente trabajan en la causa de El Zapallar.

También estarán Juan Carlos Martínez, docente y traductor moqoit e investigador de las masacres de Napalpí y El Zapallar, y David García, docente, traductor e investigador qom e integrante de la Fundación Napalpí.

El panel se completará con Francisco Mora, becario doctoral del CONICET e investigador de la masacre de San Antonio de Obligado; Valeria Mapelman, documentalista e investigadora y testigo en los juicios por Napalpí y La Bomba; Marcelo Musante, investigador y testigo en el juicio por Napalpí; y Diana Lenton, docente de la UBA e investigadora principal del CONICET, también testigo en ese proceso judicial. La moderación estará a cargo de Mariana Videla Manzo, docente de la UBA y becaria doctoral del CONICET.

Un contexto represivo más amplio

La propuesta no se limitará a reconstruir lo sucedido en El Zapallar. El objetivo es analizar aquella masacre dentro de un contexto más amplio de violencia y represión contra los pueblos indígenas de la región chaqueña, que incluyó también las masacres de San Antonio de Obligado, Napalpí y La Bomba.

El debate abordará los procesos judiciales realizados o actualmente en curso, la participación de las comunidades víctimas y el valor de la transmisión oral para reconstruir hechos que durante décadas permanecieron silenciados. También pondrá en discusión “la potencia y los límites de los juicios por la verdad” frente a los crímenes de lesa humanidad cometidos contra los pueblos originarios.

El panel “El Zapallar, 1933. Una masacre indígena que busca justicia” se realizará este martes 15 de septiembre a las 16, en la Sala 905 del Edificio Bonifacio de la Facultad de Filosofía y Letras de la UBA. La actividad es organizada en el marco del proyecto UBACYT “El genocidio indígena: pasado y presente. Políticas, agencias y territorios en disputa”.

Información oficial del panel en el Instituto de Ciencias Antropológicas de la UBA