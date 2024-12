La papelera de WhatsApp.

Existe un truco de WhatsApp que muy pocas personas conocen para liberar espacio de la papelera y que tu celular ande más rápido. Muchos usuarios de la aplicación de mensajería instantánea no saben que la lentitud de sus aparatos móviles se debe a WhatsApp. Esto se debe a que la aplicación de Meta es una de las que más memoria consumen, ya que es la más utilizada a diario por la mayoría de las personas. Con esta técnica, vas a poder liberar espacio y recuperar la velocidad de tu teléfono.

Con el paso del tiempo, los celulares se vuelven más lentos, incluso si realizás a diario una limpieza de imágenes y videos de tu galería. Esto no es suficiente, ya que si no vacías tu papelera de WhatsApp periódicamente, se acumulan archivos innecesarios (fotos, videos, audios y textos) que pueden dificultar el funcionamiento del dispositivo móvil. WhatsApp no cuenta con una papelera de reciclaje que esté a la vista, pero existe un truco para encontrarla.

Cómo eliminar archivos de la papelera de WhatsApp y liberar la memoria del teléfono

En Android

Entrar a la sección de "Archivos" dentro de tu celular. Dirigirse al almacenamiento interno. Ir a la ruta Android y luego seleccionar Media, .com.Whatsapp, WhatsApp, Media. Elegir los archivos que querés eliminar, ya sean imágenes, videos, audios o documentos, seleccionarlos y poner "eliminar". Listo, ya se te eliminaron de manera definitiva.

WhatsApp.

En iOS (IPhone)

Abrir WhatsApp. Ir a "Configuración". Tocar "Almacenamiento y datos". Luego, "Gestionar almacenamiento". Ahí verás todos los archivos que están ocupando tu teléfono. Seleccionarlos y eliminá los que quieras. ¡Listo!

Cual es el paso a paso para hacer stickers con Inteligencia Artificial

WhatsApp es una de las plataformas más descargadas del momento y esto se debe a la importancia que tiene en nuestras vidas. Con su servicio podemos comunicarnos con cualquier persona a través del envío de mensajes de audio, texto y video. Con la idea de mejorar la experiencia de sus usuarios, los desarrolladores suman constantemente nuevas actualizaciones y, en este sentido, planean ejecutar una nueva función con la cual se podrán hacer stickers con la ayuda de la Inteligencia Artificial.

Esta nueva opción va a permitir personalizar totalmente tus conversaciones, ya que WhatsApp incluirá a sus chats la tecnología basada en IA, según información confirmada por ejecutivos de la compañía en el evento denominado Connect. Si tenés ganas de hacer estas nuevas creaciones va a ser necesario seguir los siguientes pasos con la idea de poner a prueba toda tu creatividad.

Lo primero que habrá que hacer es ingresar a un chat o grupo de WhatsApp especifico. Más tarde tendrás que buscar la sección de sticker, y allí elegirás la opción de "crear" que podés visualizarla al inicio de las alternativas que la app tiene para las imágenes. Cuando clickees, aparecerá una ventana con la leyenda "Crear stickers con IA". En este proceso, te va aparecer un cuadro de texto en el cual le podés dar indicaciones respectivas al software para hacer tus nuevos stickers. Luego de lo que le indiques, Emu lo va a considerar y te va a presentar varias opciones en tus descripciones.

Un detalle importante para mencionar es que este es un proceso automático que te da la posibilidad de enviar tu creación de manera inmediata. Además, estas imágenes van a poder quedarse guardada en el apartado donde conservás los demás stickers y memes.