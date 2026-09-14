Vuelve el calor en el AMBA y adiós al frío: a partir de qué día cambia el tiempo y sube la temperatura

Todo indica que el frío que se hizo sentir en el último fin de semana tiene los días contados. Tras días de temperaturas muy bajas para esta época del año, el pronóstico del tiempo anticipó que empezarán a aparecer de manera inminente las señales de cambio.

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Según el meteorólogo Matías Bertolotti de Arriba Argentinos, este lunes todavía habrá algunas características invernales, por lo que será necesario mantener el abrigo, pero ya se comenzará a percibir la leve recuperación de la temperatura, sobre todo en la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano.

Para la jornada del lunes se espera una temperatura máxima de 15 grados aproximadamente, con condiciones cautas que mantendrán al frío en el centro de la escena durante gran parte del día.

Qué día de la semana comenzará el alivio térmico

El cambio en la temperatura se hará más evidente a partir del próximo martes. Para esa jornada Bertolotti anticipó una máxima cercana a los 19 grados, con un cielo parcialmente nublado.

Así, después de varias jornadas con registros de temperatura muy bajos, el ambiente empezará a acercarse paulatinamente a valores más propios de la transición hacia la primavera.

El ascenso no será necesariamente abrupto, pero sí sostenido. Según el meteorólogo, las temperaturas irán recuperándose a medida que avance la semana, con tardes cada vez más agradables y mañanas todavía frescas, por lo cual habría que mantener aún algo de abrigo.

Una semana sin lluvias y con temperaturas en ascenso

Además del progresivo aumento de las temperaturas, el pronóstico del tiempo anticipa otro dato favorable. En los próximos días, no se esperan lluvias en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores. Se anticipa así una semana casi estable por completo, con el frío perdiendo su protagonismo de manera gradual.

El cambio se produce después de un fin de semana especialmente frío, cuando las temperaturas descendieron de manera marcada. Según el pronóstico del tiempo del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) el pasado domingo fue el momento más frío, con una mínima estimada en torno a los 3 grados y una máxima de apenas 12.

Sintética y afortunadamente, este lunes el termómetro comenzará a recuperarse. Cabe aclarar que el salto está previsto para el martes, por lo cual habrá que esperar algunos días para guardar definitivamente los abrigos. La primavera comenzará a sentirse de a poquito, pero estamos en condiciones de anunciar que ya se encuentra a la vuelta de la esquina.