Con volcanes, una caverna y hasta una zamba: así es el pueblo salteño detenido en el tiempo

Ubicado en los Valles Calchaquíes de Salta y a más de 3000 metros sobre el nivel del mar, La Poma asoma como uno de los pueblos diminutos que conserva antiguas construcciones de adobe, tradiciones andinas y paisajes naturales que incluyen volcanes y una caverna atravesada por un río subterráneo.

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A unos 194 kilómetros de Salta capital, ofrece una alternativa para quienes buscan alejarse de los circuitos turísticos más concurridos y conocer otra cara del norte argentino.

Su identidad también está ligada a la música folclórica: allí vivió Eulogia Tapia, la mujer que inspiró a Manuel J. Castilla y Gustavo "Cuchi" Leguizamón para crear la reconocida zamba "La Pomeña".

Volcanes, cavernas y construcciones antiguas, ¿qué hacer en La Poma?

Uno de los principales atractivos naturales son los Volcanes Los Gemelos, dos formaciones que dominan el paisaje de la zona. Sus antiguas erupciones dejaron un extenso campo de piedra pómez conocido como Campo Negro, donde predominan los tonos oscuros y las formaciones rocosas de origen volcánico. Es posible realizar caminatas hasta sus cumbres para contemplar los Valles Calchaquíes desde las alturas.

Otro lugar que distingue a la localidad es el Puente del Diablo, una formación geológica por la que circula el río Calchaquí a través de túneles naturales de más de 100 metros de longitud. En su interior se pueden observar estalactitas y estalagmitas, además de paredes de distintas tonalidades minerales.

La historia también forma parte del recorrido. El sector conocido como La Poma Vieja conserva viviendas tradicionales de adobe y calles de tierra que mantienen la apariencia del antiguo poblado. Sus construcciones originales fueron prácticamente destruidas por un terremoto ocurrido el 24 de diciembre de 1930, que obligó a reconstruir parte de la localidad.

A unos kilómetros se encuentran los Graneros de La Poma, un conjunto arqueológico formado por 25 silos circulares y rectangulares construidos en una gruta natural. Eran utilizados para almacenar maíz y forman parte del Qhapaq Ñan, el antiguo sistema vial andino declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO.

La cultura popular tiene otro de sus puntos de referencia en Eulogia Tapia, protagonista de la historia detrás de "La Pomeña". La mujer inspiró a los poetas Manuel J. Castilla y Gustavo Leguizamón, autor de la música, y todavía es reconocida como una figura representativa de la identidad local. En agosto, además, el pueblo celebra el Festival de la Copla, una fiesta vinculada con la Pachamama y el canto tradicional.

La gastronomía completa la experiencia con platos regionales como el cabrito y el cordero al horno de barro, las empanadas y la trucha, una especialidad de la zona por las aguas de deshielo que alimentan el río Calchaquí. En enero también se realiza el Festival de la Trucha, que reúne música y propuestas de cocina regional.