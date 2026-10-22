La Ciudad de Buenos Aires dará inicio al operativo de tránsito por la visita del papa León XIV a la Argentina, quien ratificó su intención de venir a nuestro país tras la operación de un nódulo en el pulmón.

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Los cortes de calle comenzarán este sábado para poner en marcha los preparativos para la llegada del Papa prevista del 8 al 11 de noviembre. Este miércoles, los médicos confirmaron que León XIV no necesitará “ningún tratamiento adicional” luego de la cirugía a la que sometió el 13 de octubre.

“Hoy se han dado a conocer los resultados definitivos de los exámenes histológicos y de las pruebas de biología molecular realizados sobre el material extirpado durante la intervención quirúrgica al Santo Padre”, señaló la Oficina de Prensa del Vaticano.

Todos los cortes programados durante la visita del papa León XIV

El primero de los cortes programados será en los alrededores del Monumento a los Españoles. Desde la madrugada de este sábado hasta la mañana, estará cerrada la avenida del Libertador desde avenida Colombia hasta avenida Sarmiento, por el armado de estructuras.

Desde la mañana del sábado 24 hasta la noche del martes 3 de noviembre, habrá cortes parciales en venida del Libertador desde avenida Colombia hasta avenida Sarmiento. En ese mismo tramo, sólo quedarán dos carriles habilitados por mano.

A partir de la madrugada del miércoles 4 y hasta el sábado 14 de noviembre, una vez concluida la visita del líder de la Iglesia Católica, habrá cortes totales progresivos en avenida del Libertador entre avenida Olleros y Ugarteche.

La Ciudad aclaró que a medida que los trabajos avancen, actualizarán la información sobre cortes y desvíos, que pueden tener modificaciones. Además, publicaron un mapa del perímetro que estará restringido al tránsito durante la visita del Pontífice: va desde Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre y desde avenida Santa Fe y Luis María Campos hasta avenida Presidente Figueroa Alcorta.

La Ciudad publicó también un mapa del perímetro que estará restringido al tránsito durante la visita del Papa. Irá desde Scalabrini Ortiz hasta Mariscal Sucre y desde Avenida Santa Fe y Luis María Campos hasta Avenida Presidente Figueroa Alcorta.

Cronograma de la visita del papa León XIV en Argentina

El Papa llegará a la Argentina el domingo 8 de noviembre, desde Uruguay, y participará de un homenaje a José de San Martín. Luego, ese mismo día, se reunirá de manera oficial con el presidente Javier Milei en la Casa Rosada. Posteriormente, irá al Palacio Libertad para ver al cuerpo diplomático.

El lunes 9 visitará por la mañana al Pequeño Cottolengo de Don Orione en Claypole, al mediodía oficiará la misa central multitudinaria en el Monumento a los Españoles, en Palermo, y por la tarde tendrá encuentros laborales, interreligiosos y cerrará el día con una celebración en la Catedral Metropolitana.

Durante la mañana del martes 10, viajará a Córdoba para encabezar una misa masiva en el predio de la Fábrica Argentina de Aviones (FAdeA) y un encuentro con religiosos en la catedral local. A su regreso a Buenos Aires, presidirá una vigilia con jóvenes.

Su último día en nuestro país será el miércoles 11, primero visitará la Cárcel de Devoto, en la que quedan los últimos presos antes del traslado definitivo, y luego orá a la Basílica de Nuestro Señora de Luján para oficiar su misa de despedida y partirá por la tarde rumbo a Perú.