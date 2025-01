Alberto Yacai tiene 50 años, tuvo una brutal pelea con su hermano Carlos y se encuentra internado en el Hospital José María Cullen luego de sufrir quemaduras en el 15% de su cuerpo. La pelea se produjo este martes a la medianoche en un domicilio ubicado en Domingo Silva y Olegario Andrade en San José del Rincón.

Al llegar al lugar, los efectivos encontraron al hombre con el torso desnudo, sentado y quejándose de dolor. “Tuvo esa reacción por un saché de mayonesa. La tiré en el cesto de basura y él quería que yo meta una bolsa en el tacho. Una discusión doméstica y pasajera“, relató el hombre sobre el inicio de la discusión.

La víctima contó la violenta reacción que tuvo su familiar: “Se sacó, se enloqueció, me tiró alcohol, me tiró un fosforo y me prendí fuego”, relató. “No me esperaba esa reacción. Me desconcertó”, recordó.

“Tuve un Dios aparte”, expresó la víctima del episodio familiar. Luego, dijo que lo prendió fuego y debió salir de su hogar: "Salí afuera y busqué ayuda para que me lleven al hospital“, continuó. A su vez, contó que su madre murió hace seis meses y su hermano "quedó afectado y traumatizado" por ese hecho. "Está atravesando un mal momento", justificó el hombre sobre el accionar violento del agresor y confirmó que, pese a lo ocurrido, no presentará una denuncia en su contra.

En ese sentido, dijo que quiere "buscar la manera de vivir en otro lado para evitar más problemas", y pidió asistencia psicológica para su hermano. "Él no está bien, y esta situación necesita ser tratada", aseguró en diálogo con radio Sol Play.

Bruno Moroni, director del Hospital Cullen, detalló las consecuencias que padeció el hombre: “El paciente ingresó con quemaduras en el miembro superior derecho, miembro inferior izquierdo y abdomen, de tipo AB, que representan aproximadamente el 35% de la superficie corporal. Se encuentra en sala general, estable y bajo tratamiento médico”, contó.

Inseguridad en Rosario: balaceras y ataques violentos en la provincia de Santa Fe

En menos de 24 horas, se produjeron tres muertes y ataques violentos que conmocionaron al territorio santafesino. El primer caso ocurrió durante la tarde de este martes en la zona oeste. Un hombre fue acribillado en la calle Antonio Rivero al 5700, perteneciente al barrio Triángulo y Moderno.

Fuentes policiales informaron que el autor del hecho habría sido un hombre encapuchado a bordo de un automóvil que podría ser un Ford Ka o Ford Fiesta color gris. En la calzada se encontraron ocho vainas servidas. Tras ser trasladado por el móvil policial hacia el Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (HECA), la víctima falleció a las 19 dentro del nosocomio, por las múltiples heridas de bala recibidas.

El segundo caso violento se produjo en una barbería en el suroeste rosarino. Un hombre resultó herido de arma de fuego mientras trabajaba en su local ubicado en la intersección de las calles Arijón y Francia. Según el parte policial, los agresores se acercaron hasta el lugar en bicicletas, dispararon contra la víctima y le provocaron múltiples heridas en el miembro inferior derecho.

Casi a la misma hora, se registró otro hecho violento en barrio Belgrano, precisamente en Bolivia Bis al 1300, donde se registraron tres impactos de arma de fuego en el portón de ingreso en un domicilio de la mencionada calle.