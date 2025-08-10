Horror en Córdoba: rescatan a una mujer esclavizada durante 20 años por su esposo y sus hijos

Un caso de violencia familiar estremeció a la localidad cordobesa de Despeñaderos. La Justicia rescató a una mujer de 50 años, hallada en estado de desnutrición extrema, luego de descubrirse que había sido reducida a la servidumbre en su casa. Por el impactante hecho, fueron detenidos su esposo y su hija, acusados del delito de abandono agravado. Además, otros tres hijos de la víctima fueron imputados en la causa.

Según informaron medios locales, el caso fue descubierto a partir de una denuncia anónima presentada en el Polo de la Mujer, donde se expuso que la víctima habría permanecido encerrada y sometida durante aproximadamente 20 años en su vivienda familiar, ubicada aproximadamente a cincuenta kilómetros de la capital provincial.

El fiscal de Alta Gracia, Alejandro Peralta Otonello, quien tiene su cargo la causa, reveló que la mujer tenía el aspecto “de una persona de 80 años”, debido al estado en que se encontraba. De acuerdo con los primeros datos de la investigación, la víctima vivía con su esposo y sus hijos, quienes presuntamente la sometieron a golpes y le proporcionaban alimento de manera esporádica.

Cuando fue rescatada, estaba encerrada y no podía salir al patio de su casa ni a la calle. El medio Cadena 3 reveló un detalle estremecedor: los expertos que brindaron asistencia a la mujer debieron utilizar una amoladora para cortarle las uñas de los pies, evidenciando el estado de abandono y descuido extremo en que vivía.

Actualmente, la mujer permanece internada en el hospital Arturo Illia de Alta Gracia, donde recibe atención médica interdisciplinaria de psiquiatras, psicólogos y médicos clínicos. Su hija menor, de 11 años, que vivió toda su vida en esta situación, también está recibiendo apoyo psicológico. Según los testimonios, la mujer dio a luz en su casa, lo que generó interrogantes sobre la atención que recibió durante el parto.

La palabra de los vecinos de la mujer rescatada tras ser sometida a servidumbre por su familia

De acuerdo con testimonios recopilados, el esposo solía recibir amigos en la vivienda para compartir asados, mientras que la hija detenida se desempeñaba como empleada municipal. “El hombre iba a trabajar, los hijos llevaban una vida normal”, señaló un vecino a Cadena 3, que prefirió permanecer en el anonimato. Sin embargo, afirmaron que la mujer rara vez salía de su hogar.

Otra vecina relató: “Me quedé sorprendida, pensé que había fallecido”. Mientras que otro hombre aseguró: “Hace 10 u 11 años que no la veo, pensé que no salía. No tengo idea si tenía alguna enfermedad”.

Tras recopilar datos y declaraciones de testigos, el fiscal Otonello ordenó la detención del marido y la hija de la mujer. A su vez, imputó a otros tres hijos, aunque se encuentran en libertad. De igual forma, el funcionario judicial ordenó la exclusión del hogar y la prohibición de contacto para los principales acusados.

La reducción a la servidumbre es un delito grave contemplado en el Código Penal, por lo que la fiscalía analiza las pruebas recogidas para avanzar con la investigación. Según el artículo 140, conlleva penas de reclusión o prisión de cuatro a quince años.