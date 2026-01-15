Una mujer denunció a su pareja por someterla a situación de servidumbre: el agresor está prófugo

En un nuevo caso de violencia de género, una mujer de 63 años denunció haber sido víctima de violencia extrema, amenazas y sometimiento por parte de su pareja, Victoriano Ferreyra (40), quien es buscado intensamente por la Policía del Chaco tras abandonar el domicilio cuando se intentó ejecutar una orden judicial.

Según consta en la denuncia radicada este martes en la División Violencia Familiar y de Género Metropolitana, la relación había comenzado hace aproximadamente cuatro meses, pero la situación se agravó en noviembre, cuando la actitud del hombre cambió de manera drástica.

De acuerdo a lo detallado por el medio Libertad Digital, la víctima relató que el acusado le prohibía salir de la casa, trabajar y mantener vínculos sociales, manteniéndola en un estado de sometimiento permanente. Además de la violencia psicológica y doméstica, el agresor la amenazaba con hacerle daño a su hija y a sus nietos si no obedecía sus exigencias.

Ante la gravedad del caso, se activaron de inmediato los protocolos de protección y contención. A la mujer se le entregó un botón antipánico y se solicitó judicialmente la exclusión del hogar del denunciado. Personal policial se dirigió a una vivienda ubicada sobre calle Bolivia al 200, en Villa Florida, Barranqueras, pero el sujeto ya no se encontraba en el lugar, por lo que quedó formalmente prófugo.

Desde entonces, efectivos de la Comisaría Segunda Portuaria mantienen vigilancia y custodia del domicilio, mientras que motoristas del Servicio Externo realizan un operativo de búsqueda para dar con su paradero. El jefe de la Policía del Chaco, Fernando Romero, fue contundente al referirse al caso: "La tenía manceba y sometida a servidumbre. Se busca intensamente al ‘Chacal’", señaló.

Detenido por violencia de género: un hombre fue acusado de hostigar y golpear a su expareja

Un hombre de 32 años fue detenido durante la madrugada de este jueves en el barrio La Rubita, acusado de hostigamiento, lesiones y daños en un contexto de violencia de género. El procedimiento estuvo a cargo de personal de la División Delitos Contra las Personas, tras una denuncia radicada por su expareja.

La investigación se inició a partir de la presentación realizada por una mujer de 31 años, residente del Asentamiento Pasaje Toledo, quien denunció en la Comisaría Quinta que el sujeto irrumpió en su domicilio, la agredió físicamente, la insultó y se dio a la fuga.

Con los datos aportados al medio Diario Chaco, los efectivos montaron un operativo de vigilancia y rastrillaje en las zonas aledañas. Pasada la medianoche, efectivos lograron localizar y capturar al presunto agresor en un comercio de atención "24 horas" ubicado en el barrio La Rubita, en la zona sur de la ciudad. Tras la detención, el hombre fue trasladado a Sanidad Policial para los exámenes de rigor y posteriormente alojado en la unidad correspondiente, por disposición de la Fiscalía de Género en turno, que interviene en la causa.

Línea 144: atención, contención y asesoramiento en situaciones de violencia de género. Por WhatsApp: +5491127716463