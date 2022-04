El mensaje de uno de los acusados de la violación en Palermo a la víctima: "Te deseo lo mejor":

Thomás Domínguez habló sobre el hecho desde la celda en la que permanece detenido. No pidió disculpas, negó haber visto lo que pasaba en el auto y volvió a declararse inocente.

Uno de los acusados por la violación grupal en el barrio de Palermo habló sobre el hecho desde la celda en la que permanece detenido.Se trata de Thomas Domínguez, el detenido que optó por realizar una estrategia diferente a los otros jovenes frente a la grave acusación en su contra. El juez de instrucción Marcos Fernández les imputa a los seis detenidos un abuso sexual agravado cometido en el marco de "un plan previo, con acuerdo de voluntades y roles" por el hecho ocurrido el 28 de febrero pasado en la calle Serrano al 1300.

Domínguez ya había hablado frente a la Justicia y se declaró inocente. Ahora, en un escrito a Infobae, el joven de 21 años le habló directamente a la víctima sin ofrecer disculpas, negó haber visto lo que ocurría dentro del auto y reafirmó su inocencia.

"Sé lo que hice, y qué no. Soy inocente y tengo fe en Dios y en que la Justicia será justa. Entonces, no tengo que temer por esto… Por otra parte, poco miedo me genera que vean mi rostro, es cuestión de tiempo que las cosas se aclaren", expresó Thomas Domínguez.

El testimonio deThomas Domínguez

Lo que ocurrió esa noche

Según declaró Domínguez en la indagatoria, esa noche fue a bailar con su amigo Alexis Cuzzoni a un boliche de música electrónica y allí conoció a la víctima. Luego, todos juntos se encontraron al resto de los imputados, hasta que terminaron en la esquina de Serrano al 1300.

“Recuerdo que hablé poco con ella. Iba de acá para allá, mientras su amigo (se refiere a quien acompañó a la joven hasta minutos antes del hecho) era más sereno. Fue con él con quien más hablé. Básicamente, no le presté mucha atención a ella”, dijo Domínguez.

"Más allá de los hechos, te deseo lo mejor a vos y tu familia porque me imagino lo duro que es, porque también vivo este proceso con mi familia sufriendo" COMPARTIR:

Afirmó que no recuerda el diálogo que tuvo con la víctima mientras caminaban hacia el auto. "Se imagina usted que en tal contexto no entrecruzamos nada enriquecedor a nivel intelectual. Más bien, eran risas. También hablamos del boliche y de cómo la pasamos, y no mucho más”, admitió.

Con respecto a su vínculo con los otros acusados, Domínguez contó que "fue más bien algo casual": "No recuerdo puntualmente las charlas. Típico trato de after en el que sociabilizás por diversión pero poco termina importándote. Es más bien para pasar el rato".

Domínguez e Ignacio Retondo son los dos jovenes acusados de actuar de campana del abuso, mientras que Ramos, Ciongo Pasotti, Cuzzoni y Lykan estuvieron dentro del auto con la víctima. Según se pudo ver en las cámaras de seguridad, durante la violación Domínguez se acercó a la ventanilla y miró hacia adentro del auto, según él, para buscar un cigarrillo.

"Mi enfoque estaba en conseguir un cigarrillo y no en prestar atención a si estaban teniendo relaciones sexuales o no", afirmó el joven en su escrito a Infobae.

Finalmente, habló de la pelea que iniciaron con los vecinos que comenzaron a grabar lo que pasaba en esa esquina: “Se desató una guerra sin control en la que intenté defenderme como pude, donde corría peligro mi integridad física. Me alejé corriendo en dirección opuesta a donde se había desatado el disturbio”

Sus palabras a la víctima: "Te deseo lo mejor"

Domínguez no hizo referencia al abuso ni al estado de la víctima al momento que ocurrió todo. Tampoco pidió disculpas por no haber intervenido para ayudarla, siguiendo su hipótesis de que es inocente.

El joven le habló directamente a la víctima: "Sé que es difícil... Nos conocimos esa noche y sé que sos, por lo poco que hablamos, una buena persona. No te dejes llevar por nada ni nadie. Vos sabés el trato que tuvimos vos y yo, y que no me sobrepasé con vos en ningún momento… En cuanto a lo qué pasó en el auto, que te ocupes de vos y de preservar tu integridad y, con la verdad, hacer responsable a quién lo es”.

"Más allá de los hechos, te deseo lo mejor a vos y tu familia porque me imagino lo duro que es, porque también vivo este proceso con mi familia sufriendo, y yo sin poder ir a ningún lado ni seguir con lo que era mi vida… Si alguien debe pagar, sabés que no soy yo. Dios siempre se encarga de ser justo… Sé que está en vos, por eso no pierdas la honestidad ni la fuerza para seguir adelante”.

Sus días en la celda

Actualmente Domínguez ocupa una celda doble y vive junto a otro detenido. Cuenta que suele pasar sus días "leyendo, escribiendo, componiendo y reflexionando". "En especial, sobre mi alma. Trabajo en ella y en las prisiones mentales que ya habitaba estando en libertad. Haciendo alquimia con mi corazón, alma y mente “porque somos lo que hacemos con lo que tenemos y, al mismo tiempo, hacemos lo que podemos con lo que tenemos”, admitió.

"Trabajo día y noche en hacer lo mejor conmigo, porque todo empieza por uno. Y así, cuando sea libre, podré serlo completamente y dar todo de mi. También hago ejercicio y trato de comer bien", agregó.

Finalmente, afirmó que su detención se trata de una "situación injusta": "Me cuesta, pero prefiero esto a pasarme todo el día enojado por la situación en la que me encuentro y lo injusto que es, y demás cosas negativas. Hoy sólo miro para adelante, paso a paso, y con fe".