Viajó de Buenos Aires a Ushuaia para intentar secuestrar a una adolescente de 12 años en su escuela

La Justicia de Tierra del Fuego investiga a un hombre de 23 años que viajó desde Buenos Aires a Ushuaia con la presunta intención de llevarse por la fuerza a una adolescente de 12 años con la que mantenía contacto a través de redes sociales. El episodio ocurrió el lunes 2 de noviembre en el ingreso del Colegio Integral de Educación Ushuaia, donde estudia la menor, y el sospechoso quedó detenido en el lugar. La causa contempla la presunta tentativa de rapto con fines de agresión sexual, además de amenazas y daños en el establecimiento educativo.

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El hecho ya tenía antecedentes: la familia de la adolescente había denunciado presuntas situaciones de grooming a través de Discord. De acuerdo con el fiscal Nicolás Barone, también se investigan amenazas realizadas mediante redes sociales contra compañeros de la chica, a quienes el sospechoso habría contactado para obtener información sobre ella. El hombre habría mantenido previamente conversaciones por medios digitales con la menor y le habría anunciado que viajaría para retirarla de la escuela.

Cómo fue el intento de rapto

Según la investigación, el sospechoso se presentó en las inmediaciones del establecimiento cuando los alumnos regresaban para ingresar al turno tarde. Allí identificó a la adolescente e intentó sujetarla por la fuerza. La chica logró escapar con ayuda de otros estudiantes y refugiarse dentro de la institución. Ante esa situación, el hombre rompió el panel vidriado de una de las puertas de acceso e intentó ingresar al edificio. Personal policial intervino y lo detuvo en el lugar.

La investigación y el contexto del grooming

La investigación está a cargo de la Justicia de Tierra del Fuego, que busca reconstruir el contacto previo entre el detenido y la adolescente. El episodio también reavivó las advertencias sobre el acoso sexual a menores en entornos digitales. El especialista en delitos informáticos Aníbal Lazzaroni señaló que en la provincia se registran distintas modalidades de grooming y ciberacoso, y advirtió sobre los riesgos vinculados al tiempo de exposición de niños y adolescentes en plataformas digitales.

El grooming está contemplado en el artículo 131 del Código Penal y constituye un delito cuando un adulto contacta a una persona menor de edad mediante medios electrónicos con el propósito de cometer un delito contra su integridad sexual. En este caso, la denuncia previa por grooming y la existencia de amenazas a compañeros de la víctima permitieron a la Justicia reconstruir un patrón de comportamiento que ahora se investiga en el marco de la causa por el intento de rapto.