El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 declaró este viernes culpable a Cristian "Pity" Álvarez por el asesinato de Cristian "El Gringo" Díaz, ocurrido el 12 de julio de 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano y le impuso una pena de 12 años de prisión domiciliaria. "Es la mejor noticia que podíamos tener en este momento del proceso", subrayó su abogado, Javier Baños. "Nos parece excesiva la calificación legal pero medido el pedido del arresto domiciliario", remarcó.

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El veredicto se conoció sin la presencia del músico en la sala, quien se encuentra internado psiquiátricamente. Los fundamentos de la sentencia se darán a conocer en los próximos días, por lo que la lectura de este viernes se limitó a la definición del caso. La jornada estuvo cargada de tensión y terminó con un fuerte enfrentamiento verbal entre los abogados defensores y los magistrados.

La audiencia, el cruce y la ausencia del imputado

La jornada en el Tribunal Oral N° 29 estuvo marcada por la tensión procesal. La audiencia, citada para las 10.30, comenzó cerca de las 11 con las réplicas de las partes, y el momento de mayor fricción se produjo cuando el defensor Javier Baños cuestionó lo que describió como "hábitos inquisitivos" del sistema penal y advirtió que podían derivar en una "condena desmesurada". El presidente del tribunal, Gustavo Goerner, lo interrumpió al considerar que estaba repitiendo argumentos de su alegato, y cuando Baños intentó continuar, el magistrado fue categórico: "No me interrumpa". La situación escaló cuando el juez Juan María Ramos Padilla calificó sus dichos como una "insolencia contra el tribunal" y le pidió que terminara con ese "debate de café". Finalmente, Goerner le ordenó "no entorpezca" y le concedió diez minutos para continuar, siempre que se ajustara a los planteos novedosos de la querella y la Fiscalía.

Pity Álvarez no estuvo en la sala. El Tribunal no autorizó su traslado desde la clínica psiquiátrica Solar Colonial, en Castelar, donde lleva 49 días internado de manera involuntaria por disposición de la Justicia Civil, con un plazo de 90 días que se extiende hasta febrero de 2027. La negativa se fundamentó en que, durante una declaración previa, se confirmó que el músico había consumido cocaína dentro del edificio judicial, interrumpiendo así el tratamiento obligatorio impuesto. Su defensa calificó el proceso como un "juicio en ausencia, ilegal al 100%" y sostuvo que es la primera vez en la historia que se juzga a una persona con internación psiquiátrica forzada por una curatela.

En la sala estuvieron presentes su hermana Silvina Álvarez Congiú, el "cura rockero" César Scicchitano Tagle, su tío y algunos músicos de su banda, además de los defensores Sebastián Queijeiro y Javier Baños, y por la Fiscalía Sandro Abraldes junto a los auxiliares Nicolás Stivala y Sebastián Watcher.

Tres meses de un proceso atravesado por escándalos e internaciones

El debate comenzó el 10 de agosto de 2026 ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29, con una previsión inicial de 11 audiencias que finalmente se extendió a 20 jornadas y casi 40 testigos. Desde el inicio, Álvarez protagonizó escenas que alteraron el desarrollo del proceso: se quedó dormido y roncó frente a los jueces, escribió canciones mientras declaraban los testigos, repartió estampitas religiosas y utilizó una lupa para leer documentos. "No voy a permitir que el imputado ronque", llegó a advertir el presidente del tribunal, Gustavo Goerner.

Los cambios en su defensa también complicaron el cronograma. El músico reemplazó a sus abogados oficiales por un nuevo equipo que pidió apartar a los jueces y al fiscal Sandro Abraldes, además de solicitar la suspensión del debate y un juicio por jurados. Todos los planteos fueron rechazados. El estado de salud del cantante sumó nuevos obstáculos: en septiembre debió ser trasladado en ambulancia al Hospital Fernández y luego internado en el Hospital Tornú; el 2 de octubre quedó alojado involuntariamente en la clínica psiquiátrica de Castelar.

El 2 de noviembre, Pity regresó al tribunal y declaró durante casi cuatro horas. Reconoció haber disparado contra Díaz, aunque sostuvo que reaccionó porque se sintió "acorralado", y pidió perdón a la familia de la víctima. Al día siguiente se conoció que había dado positivo de cocaína y que, según un informe médico, había consumido la sustancia en el edificio judicial.

En los alegatos finales, el fiscal Sandro Abraldes pidió 18 años y seis meses de prisión por homicidio agravado por el uso de arma de fuego y portación ilegítima de arma de uso civil, y solicitó que el músico sea detenido una vez que finalice su internación psiquiátrica. Fue en ese alegato donde pronunció la frase que marcó la acusación: "Álvarez jugó a ser Dios. Se pudrió de Cristian Díaz y decidió que no tenía que vivir más". La querella, representada por Fabián Améndola y Fernando Burlando, reclamó 11 años y dos meses, con la posibilidad de arresto domiciliario y salidas laborales. La defensa, a cargo de Javier Baños y Sebastián Queijeiro, pidió la absolución por legítima defensa y, de manera subsidiaria, una condena por exceso en la legítima defensa, figura que prevé una pena máxima de 5 años.