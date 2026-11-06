La noticia cayó como una bomba en el juicio que se le sigue a Cristian "Pity" Álvarez por el homicidio de Cristian "El Gringo" Díaz. La clínica psiquiátrica Solar Colonial de Castelar, donde el músico está internado desde el 2 de octubre, remitió un informe al Juzgado Nacional en lo Civil N° 4 en el que detalló que el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados consumió cocaína durante la jornada en la que declaró ante el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29. El propio Álvarez lo admitió ante el personal de la institución: "Me dieron dos bolsas, una la tomé allá y otra la traje para acá", les dijo, según consta en el documento fechado el martes 3 de noviembre.

{{{htmlAmp}}}

La reacción de la defensa

El dato sorprendió incluso a su abogado defensor, Javier Baños, quien aseguró que se enteró de la situación mientras daba una entrevista. "Me enteré dando una nota", afirmó el letrado, y recordó que cuando Álvarez llegó al tribunal no lo reconoció de inmediato porque venía de muchos días de abstinencia. Sin embargo, después de conocer el informe médico, reconsideró su impresión sobre el comportamiento del músico durante la audiencia: "Ahora entiendo por qué declaró tan bien y de corrido cuatro horas. Cuando está drogado parece normal".

Cómo fue el episodio en la clínica

El informe de la institución describe con detalle lo que ocurrió cuando Álvarez regresó del tribunal. Según el relato de enfermería, el músico salió de la clínica en ambulancia acompañado por un médico, un enfermero y personas de su entorno, pero durante la audiencia el enfermero no pudo permanecer junto a él de manera continua debido a las medidas de seguridad dispuestas. Al volver al establecimiento, el personal intentó revisar sus pertenencias y, antes de que pudieran controlar los bolsillos de su ropa, Álvarez se apartó, introdujo una mano en uno de ellos y destruyó un envoltorio confeccionado con fragmentos de bolsas plásticas mientras intentaba aspirar un polvo blanco.

Cuando le preguntaron qué sustancia llevaba, respondió que era cocaína y aseguró que se la habían suministrado durante la audiencia. "Esto me hace bien", habría dicho. Ante la consulta sobre quién se la había entregado, se negó a identificar a esa persona por "secreto de adicto". Los profesionales también detallaron que el 29 de octubre le habían realizado un análisis de detección de drogas en orina, cuyo resultado fue negativo, pero al repetir el estudio el 3 de noviembre el resultado fue positivo para cocaína.

A raíz del episodio, la clínica volvió a desaconsejar los traslados del músico para participar presencialmente del proceso penal. Los profesionales advirtieron que, durante esas salidas, no pueden controlar ni supervisar a las personas de su entorno, lo que dificulta sostener su abstinencia y el tratamiento. La institución ya había expresado reservas similares en otras oportunidades, pero ahora el episodio confirmó sus sospechas sobre la dificultad de mantener el control fuera del establecimiento.

Las dudas sobre cuándo y dónde recibió la droga

La revelación abrió interrogantes sobre el momento exacto y la persona que le habría suministrado la cocaína a Álvarez durante su paso por el tribunal. El músico llegó al edificio judicial de la calle Paraguay en ambulancia alrededor de las 11 y manifestó que se sentía mal. Tras ser revisado, permaneció un tiempo en un patio del tribunal y luego se trasladó a una sala desde la que siguió por Zoom el primer tramo de la audiencia, acompañado por su abogado Sebastián Queijeiro y personal de seguridad de su entorno.

Ya pasadas las 15, bajó a la sala de audiencias para declarar ante los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro. Durante su exposición solicitó tres cuartos intermedios, pero en ningún momento estuvo solo. Siempre permaneció acompañado por personas de su entorno, entre ellas su hermana Silvina, el cura rockero César Scicchitano Tagle, su mánager Santiago Ruiz y sus abogados. Su jefe de seguridad, conocido como "Pachi", estuvo pendiente de sus movimientos durante toda la jornada.

Fuentes judiciales señalaron que durante la audiencia Álvarez se mostró conectado con lo que ocurría en la sala y que no advirtieron signos evidentes de intoxicación. "En la audiencia se lo vio muy bien, muy conectado con la realidad", explicó una fuente que presenció la jornada. La misma fuente recordó que el músico pidió varias interrupciones porque estaba "ansioso" y "nervioso", aunque aclaró que no observó un comportamiento que permitiera concluir que se encontraba bajo los efectos de una sustancia. "Se la pudieron haber dado después de que terminó la audiencia también. Habrá que ver, pero no me parece que su declaración sea inválida por esta razón", agregó.

El contexto de la declaración

Durante su testimonio, Álvarez reconstruyó el conflicto previo con Díaz, describió el momento de los disparos, dijo que se sintió "acorralado" y manifestó su arrepentimiento. "No pensé, me transformé", afirmó al intentar explicar su reacción durante la madrugada del 12 de julio de 2018, cuando mató a la víctima en el barrio Samoré de Villa Lugano. La declaración había sido esperada por todas las partes y se extendió por varias horas, en una jornada que ahora quedó marcada por la revelación del positivo.

El malestar de la querella

La noticia también provocó la reacción de Verónica Román, querellante en la causa, quien cuestionó las circunstancias en las que el músico habría accedido a la droga. "¿Quién se la dio? ¿Cómo va a estar drogado si venía del hospital y directamente fue al juzgado?", se preguntó. "La gente que lo rodea o no lo está cuidando o andá a saber qué está pasando. Un desastre. Pero un desastre para él también", sostuvo. El episodio reabrió el debate sobre las condiciones de la internación y sobre los controles que se aplican durante las salidas del músico para participar del juicio, y dejó una pregunta flotando en el aire: ¿cómo llegó la cocaína hasta él si estaba bajo custodia y acompañado permanentemente?