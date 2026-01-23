Verano: la ANMAT prohibió un reconocido desinfectante de piletas

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología (ANMAT) prohibió el uso, la comercialización y la distribución en toda la Argentina y en plataformas de venta electrónica de un desinfectante para piscinas de la marca “Ingenia”. El ente a cargo del control de productos alimenticios y medicinales anunció esta decisión en el Boletín Oficial a través de la disposición 76/2026.

En temporada de verano y en medio de altas temperaturas, el organismo nacional decidió retirar producto de uso doméstico clasificado como riesgo 2. Este nivel de riesgo indica que presenta un nivel de peligrosidad mayor debido a su composición o actividad, por lo que debe estar evaluado y aprobado con su correspondiente certificado nacional para poder ser comercializados.

El producto fue prohibido luego de que la Dirección de Evaluación y Gestión de Monitoreo de Productos para la Salud de la ANMAT detecte diferencias en el rotulado, ya que en la etiqueta figuraba la marca “Ingenia”, mientras que en la tapa se denominaba como “Clorotech”.

Por esa razón, desde el organismo nacional se decidió iniciar un sumario sanitario contra la empresa Servicios Bioaguas S.R.L., quienes reconocieron como propio el producto en cuestión.

ANMAT prohibió algunos protectores solares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir el uso, la comercialización y la publicidad de una amplia lista de productos cosméticos y de limpieza, por no contar con la inscripción sanitaria requerida. La medida alcanza a varios artículos de cuidado personal, como protectores solares, shampoos y cremas, y a productos utilizados para la limpieza de autos y piletas.

Las disposiciones se publicaron bajo los números 94, 95 y 96/2026 y apuntan a proteger a los consumidores frente a la venta de productos cuya seguridad, eficacia y composición no fueron verificadas por el organismo de control.

Los cosméticos y productos capitales prohibidos por ANMAT

La ANMAT suspendió la comercialización de 34 productos de las marcas RE!, El Árbol y Aromas de la Tierra, después de detectar que eran vendidos en una plataformas online sin registro sanitario válido. Entre los artículos afectados hay pastas dentales, desodorantes, protectores solares, jabones líquidos, cremas faciales, perfumes y productos para el cabello.

También prohibieron productos de las marcas Leagus Cosmetics y Keratin Liss, como shampoos, alisadores, baños de crema y tratamientos capilares que no contaban con autorización. La autoridad sanitaria advirtió que algunos de los alisadores podrían contener formol, que es una sustancia potencialmente riesgosa para la salud, que puede causar irritaciones y en casos de exposición prolongada, riesgo de cáncer.

Las medidas adoptadas por la ANMAT se extendieron a marcas con otros usos, como las de productos de limpieza y acabado de vehículos. Se trata de Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, que no contaban con información clara sobre su origen ni con la inscripción obligatoria. La ANMAT prohibió su venta por este motivo y también la promoción en todo el país, en comercios físicos y en plataformas digitales.