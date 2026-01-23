Verano: la ANMAT prohibió algunos protectores solares

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) resolvió prohibir el uso, la comercialización y la publicidad de una amplia lista de productos cosméticos y de limpieza, por no contar con la inscripción sanitaria requerida. La medida alcanza a varios artículos de cuidado personal, como protectores solares, shampoos y cremas, y a productos utilizados para la limpieza de autos y piletas.

Las disposiciones se publicaron bajo los números 94, 95 y 96/2026 y apuntan a proteger a los consumidores frente a la venta de productos cuya seguridad, eficacia y composición no fueron verificadas por el organismo de control.

Los cosméticos y productos capitales prohibidos por ANMAT

La ANMAT suspendió la comercialización de 34 productos de las marcas RE!, El Árbol y Aromas de la Tierra, después de detectar que eran vendidos en una plataformas online sin registro sanitario válido. Entre los artículos afectados hay pastas dentales, desodorantes, protectores solares, jabones líquidos, cremas faciales, perfumes y productos para el cabello.

También prohibieron productos de las marcas Leagus Cosmetics y Keratin Liss, como shampoos, alisadores, baños de crema y tratamientos capilares que no contaban con autorización. La autoridad sanitaria advirtió que algunos de los alisadores podrían contener formol, que es una sustancia potencialmente riesgosa para la salud, que puede causar irritaciones y en casos de exposición prolongada, riesgo de cáncer.

Otros rubros afectados por la disposición de ANMAT: limpieza y desinfección

Las medidas adoptadas por la ANMAT se extendieron a marcas con otros usos, como las de productos de limpieza y acabado de vehículos. Se trata de Muffler, Abro, Red Kong, Black Line y Autoamerica, que no contaban con información clara sobre su origen ni con la inscripción obligatoria. La ANMAT prohibió su venta por este motivo y también la promoción en todo el país, en comercios físicos y en plataformas digitales.

La ANMAT también ordenó el retiro del mercado de un desinfectante para agua de piscinas de la marca Ingenia. Fue después de detectar irregularidades en el etiquetado y la clasificación de riesgo del producto. Por este motivo fue retirado de circulación hasta que se regularice su situación. Además se le inició el sumario sanitario correspondiente a la empresa responsable.

Las disposiciones de la ANMAT fueron comunicadas a las autoridades sanitarias de las provincias y a las de la Ciudad de Buenos Aires. Así mismo, se solicitó la baja de las publicaciones digitales que estaban promocionando algunos de estos productos.