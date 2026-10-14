La temporada de verano 2026-2027 está próxima a comenzar y Mar del Plata se posiciona como uno de los destinos favoritos a la hora de viajar. A través de la plataforma Worldpackers, hosteles ofrecen voluntariados para pasar allí los meses veraniegos a cambio de trabajo. La modalidad permite acceder a hospedaje y desayuno gratuitos trabajando entre 20 y 27 horas semanales en tareas de mantenimiento, limpieza o recepción durante al menos tres semanas.

{{{htmlAmp}}}

Se trata de una iniciativa que propone instalarse en la ciudad balnearia a partir de un esquema de intercambio laboral. Las propuestas son difundidas a través de Worldpackers, una plataforma especializada en voluntariados que conecta a hosteles locales con jóvenes que buscan vivir nuevas experiencias.

Esta modalidad de voluntariados se presenta como una alternativa atractiva tanto para estudiantes como para viajeros que buscan extender su estadía durante el verano con un presupuesto acotado.

¿Cómo pasar el verano gratis en Mar del Plata?

La propuesta de un hostel se enfoca en la conservación, renovación y embellecimiento de sus espacios, por lo que la búsqueda de perfiles se orienta a personas con destreza en labores manuales y creativas.

Tareas a realizar:

Mantenimiento general: trabajos de carpintería, plomería, electricidad y albañilería.

Renovación de espacios: pintura, decoración e intervenciones de arte o muralismo.

Sustentabilidad y exteriores: tareas de jardinería y diseño de muebles con materiales reciclados.

Los interesados podrán postularse pero a cambio deberán cumplir con 20 horas de trabajo semanal. Podrá acceder a una cama en una habitación compartida, desayuno diario, Wi-Fi de alta velocidad y acceso a la cocina equipada.

También disponen de dos días libres a la semana para disfrutar de la ciudad, junto con beneficios exclusivos como pases gratis a eventos y descuentos den bebidas, fiestas y hospedaje.

¿Qué requisitos debo cumplir para postularme?

Sin embargo, los voluntarios deberán cumplir con los siguientes requisitos:

Edad: tener entre 20 y 35 años.

Idiomas: manejar un nivel intermedio de español o inglés.

Modalidad: solo se aceptan postulaciones individuales, no parejas ni grupos.

Duración: el compromiso mínimo es de tres semanas. Los cupos abiertos son para diciembre, enero y febrero.

También aclaran que los pasajes aéreos, el seguro de salud, los traslados locales y el trámite de documentos no están cubiertos, por lo que corre por cuenta del viajero.

Dónde buscar voluntariados en Argentina

En Worldpackers se pueden buscar voluntariados en toda la Argentina. Otro hostel marplatense ofrece 27 horas de trabajo semanal a cambio de garantizar una estancia agradable para los huéspedes. Deberán realizar tareas variadas, como recepción, limpieza y mantenimiento general del hostel, ayudando a mantener los espacios en buenas condiciones y funcionamiento.

Las tareas son:

Limpieza: ayuda a limpiar la cocina, dormitorios, baños y áreas comunes.

Administración: ayuda con el sistema de reservas y los pagos.

Recepción: ayuda con los check-ins, check-outs y atiende a los huéspedes.

Jardinería: ayuda a plantar y cultivar jardines.

Los requisitos son tener inglés intermedio o español intermedio, tener entre 21 y 40 años y no admite parejas o dúos de voluntarios, sino de manera individual.