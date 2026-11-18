Verano 2027: cuáles son los destinos que más buscan los argentinos para las vacaciones.

Con la llegada de los meses más cálidos y la temporada de vacaciones cada vez más cerca, los argentinos empiezan a definir sus próximos viajes. Las respuestas comienzan a aparecer en las búsquedas de Google, que presentó un relevamiento con las principales tendencias turísticas para el verano 2027.

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Uno de los datos más destacados es que los destinos nacionales concentran buena parte del interés. Buenos Aires, Mendoza y Córdoba encabezan las consultas sobre turismo dentro del país, mientras que Brasil se consolida como el destino internacional preferido por los argentinos.

Sin embargo, hay otros lugares que empiezan a ganar protagonismo. De acuerdo con los datos de Google, las búsquedas sobre qué hacer en Mar de las Pampas crecieron un 900% durante los últimos tres meses en comparación con el período anterior. El destino de la costa bonaerense encabeza así el ranking de las consultas que más aumentaron.

También se destacó el interés por Maceió, en Brasil, con una suba del 190%; Chascomús, con un 150%; y Lobos, con un 140%. A su vez, crecieron las consultas vinculadas con escapadas y actividades en destinos como Florianópolis, El Calafate, Sierra de los Padres, Paraná y Capilla del Señor.

Cuáles son los destinos más buscados para el verano 2027

En el ranking general de consultas sobre turismo, Argentina ocupa el primer lugar, seguida por Buenos Aires, Brasil, Mendoza y Córdoba. Salta, Jujuy, Mar del Plata, Catamarca y Tucumán también aparecen entre los diez destinos más populares.

Cuando se trata específicamente de búsquedas relacionadas con viajes, Brasil se ubica en el primer puesto. Detrás aparecen Buenos Aires, Mendoza, Córdoba, Bariloche, Rosario, Salta, Europa, Cataratas y Mar del Plata.

También se destacó el interés por Maceió, en Brasil, con una suba del 190% de búsquedas en Google.

El relevamiento también muestra una tendencia hacia los viajes por carretera. La Ruta Nacional 40 lidera las consultas sobre rutas argentinas, seguida por la Ruta Nacional 9, la 14 y la 3. En cuanto a los aeropuertos, Aeroparque Jorge Newbery y Ezeiza son los más buscados.

Viajar barato: otra de las grandes preocupaciones de los argentinos

Además de elegir el destino, el presupuesto ocupa un lugar central en la organización de las vacaciones. En los últimos tres meses, las consultas sobre "cuánto está un viaje a Disney" aumentaron un 460%, mientras que las búsquedas sobre "dónde viajar barato" crecieron un 130%.

También subió un 60% el interés por saber dónde viajar durante el verano y un 30% las consultas sobre cuánto demora un viaje al Caribe desde Argentina.

Otro dato que refleja cómo cambian los hábitos de planificación tiene que ver con la seguridad y los trámites. En los últimos cinco años, las búsquedas de "seguro médico para viajar" aumentaron un 130%, las de "seguro de viaje" crecieron más de un 90% y el interés por el pasaporte registró una suba del 50%.

Según explicó Pablo Charnas, gerente comercial para la Industria de Turismo y Finanzas de Google Argentina, el 51% de las búsquedas se realizan sin tener un destino predeterminado. Esto refleja que muchos viajeros recurren al buscador desde las primeras etapas de planificación, cuando todavía están explorando alternativas.