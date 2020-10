Bruto, uno de los boliches más concurridos de Playa Grande, en Mar del Plata

Falta un mes para el comienzo de la temporada en Mar del Plata y aún no se sabe qué características tendrá la nocturnidad. Si bien el municipio trabaja para la implementación de corredores para que los bares y restaurantes desarrollen sus actividades al aire libre, todavía no están definidos lugares ni metodologías para eso.

El caso de los boliches es una incógnita. El intendente Guillermo Montenegro dijo en una entrevista con 0223 Radio que "hay que ser creativos y aprovechar el aire libre. Pensar un boliche en un lugar cerrado es un gol en contra” pero no dio plazos ni precisiones al respecto.

En ese sentido, el Complejo Normandina, ubicado en la zona de Playa Grande es uno de las postales más importantes de la ciudad en materia de nocturnidad y recreación y su coordinador, Martín Gimenez, sostuvo en diálogo con El Destape que "la prioridad es el tema sanitario. La idea es no poner en riesgo ni la gente que trabaja con nosotros ni a los que vayan" y confirmó que presentarán un protocolo al municipio la semana que viene.

Cómo sería el protocolo para salir de noche en Mar del Plata

Según anticipó Gimenez se trata de "burbujas entre 8 y 10 personas con una mesa y living cumpliendo con el distanciamiento y los protocolos". "Va a ser un desafío la forma de implementarlo y la municipalidad tendrá que ceder algún espacio para equiparar los lugares que no se puedan utilizar", agregó.

El protocolo pensado para los espacios recreativos nocturnos será similar al implementado por los bares. Se tomará la temperatura antes de ingresar y se cumplirán con las medidas de distanciamiento social, tapabocas y protección sanitaria ante cualquier eventualidad.

El referente del Complejo Normandina señaló que "estamos pensando corredores unidireccionales y una franja horaria de 18 a 6 para que la gente no se concentre al mismo tiempo". "Una de las cosas que me preocupan son las fiestas clandestinas, no sé como lo van a controlar. Yo prefiero que mi hijo vaya a lugares con todos los cuidados", añadió.

Sobre las perspectivas que el sector tiene para esta temporada, Gimenez planteó que "ojalá que Mar del Plata esté preparada para brindar servicio a todos los que vengan". "No sabemos cual será la situación sanitaria en todo el país”.

Por último, Martín Gimenez aseguró que “esto no tiene parangón, son siete meses sin ingresos pero donde tuvimos que seguir pagando los servicios". "Me preocupa mucho lo venga después del verano.", culminó.

La nocturnidad es uno de los atractivas de la temporada de verano en Mar del Plata y concentra alrededor de mil puestos de trabajo, solo alrededor del complejo Playa Grande.