Cómo ver en vivo el encuentro entre el papa León XIV y Milei en el Palacio Libertad

El papa León XIV mantendrá una reunión bilateral con el presidente Javier Milei el domingo 8 de noviembre en el Palacio Libertad, horas después de su arribo al país. Ambos brindarán un discurso que será transmitido por cadena nacional y en diferentes medios de comunicación.

{{{htmlAmp}}}

Cómo ver en vivo el encuentro entre el Papa y Milei en el Palacio Libertad

En concreto, el sumo pontífice mantendrá un encuentro con las autoridades, la sociedad civil y el cuerpo diplomático en el Palacio Libertad, Centro Cultural Domingo Faustino Sarmiento el domingo a las 18.30 horas. El evento cerrará con un discurso de Milei junto a León XIV y se transmitirá en vivo por cadena nacional por el peso institucional:

Televisión abierta y cable : se podrá ver en todos los canales de aire de cobertura nacional, local y en la mayoría de las señales de cable (como Televisión Pública, TN, El Trece, C5N, La Nación+, Crónica TV, entre otros), que interrumpen su programación habitual de forma obligatoria.

: se podrá ver en (como Televisión Pública, TN, El Trece, C5N, La Nación+, Crónica TV, entre otros), que interrumpen su programación habitual de forma obligatoria. Radio : En todas las emisoras de radiodifusión del país, incluyendo LRA Radio Nacional y sus repetidoras.

: En todas las emisoras de radiodifusión del país, incluyendo LRA Radio Nacional y sus repetidoras. Internet y plataformas de streaming: los canales oficiales de YouTube como el de la Oficina del Presidente y los sitios web de los principales medios de comunicación argentinos transmiten la señal en vivo.

El encuentro se transmitirá en vivo por la revelevancia institucional

¿Qué otra cadena nacional habrá del Papa y presidente Milei?

Además, habrá otra cadena nacional el lunes 9 de noviembre a las 11:30 hs, cuando el papa León XIV encabece la misa central en el Monumento a los Españoles en la Ciudad de Buenos Aires.

El encuentro contará con la presencia del Presidente y también será transmitido por todos los canales del Gobierno nacional, la televisión abierta y algunos canales de cable.

Dónde se puede ver el resto de las actividades del papa León XVI en Argentina

Para el resto de las actividades, desde Nación garantizarán la transmisión oficial para que los medios puedan tomar la señal.