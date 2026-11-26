Luego del lanzamiento del Grand Theft Auto VI (GTA VI), el último 19 de noviembre, se desató una ola de críticas de streamers, gamers, e influencers vinculados a la denominada manosfera, y en algunos casos a la derecha estadounidense, por las nuevas características y decisiones narrativas del videojuego al que definen como una versión "woke”. Si bien las ventas minoristas alcanzaron el récord de 3.790 millones de dólares en un solo día, en las redes sociales y plataformas de streaming, muchos usuarios, especialmente varones, dijeron sentirse decepcionados y apuntaron contra la empresa desarrolladora Rockstar por haber cedido la identidad y el realismo extremo del juego ante la presión de los feminismos y la corrección política.

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En términos concretos se hacen varios cuestionamientos, pero la mayoría de los comentarios negativos marcan dos elementos centrales de la nueva edición: la incorporación del personaje de Lucía Caminos, pareja estable de Jason Duval y la primera protagonista femenina de la saga principal; y la imposibilidad de contratar trabajadoras sexuales o tener encuentro sexuales fortuitos, acciones que sí eran posibles en ediciones anteriores, en las que incluso eran evaluadas como una forma de recuperar salud. Así como sigue permitido el histeriqueo, la seducción, el coqueteo y la asistencia a clubes de striptease, no se permite que esas escenas escalen al acto sexual, lo que fue interpretado por parte de la audiencia como una pérdida de libertad masculina.

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En su esencia la trama es muy parecida y no cambia el universo de delitos, crímenes, y violencia que caracterizan a la franquicia hace 30 años. Además los jugadores pueden practicar deportes, explorar la ciudad, descansar o simplemente recorrer el territorio sin un objetivo específico. Lo que sí se ha incorporado en 2026 es la relación afectiva estable entre los protagonistas como parte de la historia principal que incluye rutinas de hogar, actividades cotidianas, tareas domésticas y escenas de intimidad y cercanía como pueden ser compartir momentos juntos, que él tenga que comprarle flores, hacer compras, regalar objetos, hacer masajes o resolver problemas de la casa. De hecho, desde la propia firma indicaron que el juego gira en torno al devenir de Jason y Lucia como “una pareja en problemas, amantes a la fuga", elemento que ubica a ese vínculo como el centro de la experiencia y las decisiones a tomar.

Los influencers que declararon la guerra al “GTA woke”

Estas dos nuevas limitaciones e interacciones posibles fueron suficientes para que algunos de los referentes, mayormente varones, describieran al GTA VI como un “simulador de cornudos” o un juego para hombres sometidos a sus parejas, y hasta atacaran a las mujeres que trabajan en Rockstar acusándolas de arruinar los videojuegos. Se evidencia una vez más que la reacción antifeminista no aparece solamente frente a leyes, políticas públicas o demandas de igualdad, sino que se expresa en la cultura, en el entretenimiento, en los consumos y en las representaciones e imaginarios circulantes.

Uno de los casos más paradigmáticos fue el de Myron Gaines, conductor del podcast Fresh & Fit, quien cuestionó la presencia de mujeres en la industria y en el universo gamer, como si aquel se tratara de un territorio exclusivamente masculino a ser defendido del ataque femenino: "Tiene que haber espacios en los que no dejemos entrar a las mujeres y los videojuegos son uno de ellos", dijo en una transmisión en vivo el 21 de noviembre. Además agregó que las mujeres podían entrar como invitadas, pero tenían que callarse y no pretender imponer su voluntad.

A la par, Walter Weekes, otro integrante del podcast Fresh & Fit, reaccionó en vivo a una escena protagonizada por Lucía: “Ella manda, esto es asqueroso”. La autonomía, la fuerza, el poder de decisión, y el protagonismo de una mujer parecieran ser interpretados como un problema o un obstáculo cuando no quedan subordinadas al personaje masculino.

Otros streamers enfocaron las críticas en el plano de la pareja, el vínculo afectivo y la vida sentimental de los personajes. Zack Hoyt, más conocido como Asmongold, llamó al juego “un simulador de cornudos” y se quejó de tener que hacer cosas como mirar un programa de TV con Lucía, hacerle masajes en los pies o escuchar las historias de sus amigas: “¿También tengo que ir al supermercado a comprarle tampones?", ironizó mientras jugaba frente a su audiencia.

En otra transmisión dijo que la historia parecía estar “escrita por una mujer” y catalogó a Jason como el típico novio “bobo” que muestra interés o afecto hacia una mujer. Ya en agosto, al enterarse que la firma estaba trabajando para evitar valores misóginos, había afirmado: “Si estás tratando de hacer un juego sobre crimen y estás tratando de evitar la misoginia, probablemente vas a hacer alguna mierda.”

Braden Peters o Clavicular, un influencer de la manosfera y referente de la cultura Looksmaxxing, que fomenta prácticas y discursos centrados en optimizar la apariencia física y el atractivo masculino, también intervino y escribió en X: “GTA 6 es una auténtica humillación, la mitad de las misiones consisten en hacer el payaso y babear por las chicas". Es decir que un gesto de cuidado, romántico o de cariño es interpretado como una humillación para el varón o una pérdida de poder.

Ben Shapiro, conductor de The Daily Wire y analista político conservador, corrió el debate del eje del juego y lo enmarcó en una supuesta crisis general de la masculinidad tradicional por culpa del avance de los feminismos. En su programa responsabilizó a dicho movimiento de debilitar instituciones tradicionales como el matrimonio, la paternidad, la policía y el Ejército, creando una generación de varones “incivilizados”. Aparece entonces la idea base de muchos de los movimientos Incels y manosféricos que sostienen que, por las conquistas de las mujeres, los hombres perdieron su lugar natural y el rol social de proveedores que les correspondía.

La masculinidad como derecho y el cuidado como debilidad

Para comprender la dimensión de la polémica es necesario salir de la discusión puntual sobre las decisiones creativas de Rockstar y analizar las concepciones de masculinidad que aparecen en los imaginarios de la manosfera, mayormente asociadas al poder, la autoridad, la autosuficiencia, el control, la violencia y la capacidad de imponerse. En ese esquema de pensamiento binario y taxativo, la vulnerabilidad, la dependencia afectiva, la sensibilidad y las tareas de cuidado quedan ubicadas del lado femenino, el de la debilidad y la sumisión. Un varón que escucha, acompaña, hace compras, registra necesidades emocionales o resuelve un problema doméstico pierde valor como hombre dominante y pasa a ser calificado como un bobo o un sometido.

Lo paradójico es que si bien el juego conserva el espíritu transgresor, habilita la agresión verbal y física, incentiva el delito, genera enfrentamientos entre bandas delictivas, muestra corrupción y tráfico de drogas, las críticas se enfocaron selectivamente en la relación amorosa del personaje y el hecho de no poder pagar por sexo, como señales de pérdida de libertad y sometimiento al feminismo. Es decir que gran parte de la autonomía, el poder de decisión y la "libertad” del jugador se establecen en relación al acceso irrestricto a los cuerpos femeninos y la posición de dominación del hombre en una relación desigual y jerárquica.

En ese sentido, la polémica alrededor de GTA VI coincide con el rasgo vertebral de la narrativa de la manosfera contemporánea que tiende a la construcción de una masculinidad víctima de los feminismos, la ampliación de derechos, la autonomía de las mujeres, o la construcción de modelos vinculares más equitativo, menos jerárquicos interpretadas como pérdidas. El hombre para tener valor tiene que ser dominante, autosuficiente, sexualmente exitoso, emocionalmente distante y no depender nunca de una mujer.

Desde esa perspectiva, la palabra amplificada de estos influencers y gamers funciona como herramienta de disciplinamiento y les advierte, a los hombres del otro lado de la pantalla, que caer en algunos de estos comportamientos puede hacerles perder estatus frente a sus pares y por ende convertirse en objeto de burla y de violencia. De hecho, la mayor eficacia de estos discursos reside en que apuntan a interpelar a varones jóvenes, en un contexto de crisis socioeconómica y falta de oportunidades, al convertir en un derecho, eliminado por los feminismos, lo que antes podía aparecer como un privilegio: ocupar el centro de la historia, decidir sobre el cuerpo de los otros, ejercer poder sobre sujetos femeninos o definir las reglas de un espacio.

Por algo la manosfera ya funciona, de hecho, como un dispositivo de politización del malestar social y acercamiento a discursos conservadores, anti feministas y de ultra derecha.