Vacunación COVID: llegan 2 millones de Astrazeneca y habilitan 600 mil dosis 2 de Sputnik V

Lo confirmó la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, en el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en el país que ya llegó a casi 48 millones de dosis.

Avanza el Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina que se refleja en el consecutivo descenso de casos en todo el territorio argentino. En este marco, el país ya recibió casi 48 millones de vacunas desde el inicio de la campaña de inmunización, y este lunes, la ministra de Salud nacional, Carla Vizzotti, confirmó que AstraZeneca anunció que antes de fin de mes están enviando 2,2 millones de dosis.

Asimismo, confirmó que este martes llegarán en un nuevo vuelo de Aerolíneas Argentinas sustancia activa, componente 1 y componente 2 de la Sputnik V mientas que para esta semana se espera tener la liberación de ANMAT de alrededor de 600 mil dosis de componente 2 de Richmond para distribuir.

En este sentido, Vizzotti destacó que se está cumpliendo el objetivo de que agosto sea el mes de las segundas dosis. "Estamos muy cerca de cumplir este primer objetivo que definió nuestra Comisión Nacional de Inmunizaciones junto al comité de expertos y el Consejo Federal de Salud, de llegar al 60% de cobertura con dos dosis de los mayores de 50. Estamos arriba del 60% del total de la población que inició el esquema de vacunación, y arriba del 80% de los mayores de 18 años", detalló en declaraciones a Radio 10.

"Se avanzó mucho en agosto. Empezamos el mes con 7 millones de segundas dosis aplicadas y ya estamos en los 11 millones y medio. Esperamos aplicar dos millones y medio más en los próximos días que quedan para completar en agosto las 7 millones de segundas dosis que dijo el Presidente", adelantó.

Respecto a la combinación de vacunas, la ministra detalló que se están utilizando las dosis de Moderna para completar los esquemas, tanto de Sputnik como de AstraZeneca. "Seguimos generando evidencia junto con el Fondo Ruso en el estudio de intercambiabilidad para poder avanzar, incluyendo a los que empezaron el esquema hace más tiempo, sobre todo a los mayores de 50 años, y también bajando el intervalo de aplicación de 90 a 60 días en quienes iniciaron esquema con Sputnik V", reveló.

Variante Delta en la Argentina

Por último, la funcionaria se refirió a la circulación de la variante Delta en la Argentina y remarcó que lo están siguiendo muy atentamente. "Seguimos aislando personas que tienen relación con los viajes, pero en Córdoba y en la ciudad de Buenos Aires hay algunos casos que no tienen relación entre ellos. Sobre todo en Córdoba, que no habían encontrado nexo con viajero", detalló.

En este sentido, aclaró que sí bien se sigue vigilando la circulación, a la fecha la variante Delta no es todavía predominante, pero ya está cerca de ser comunitaria. "Cuando no se encuentra un vínculo entre los casos o con un viajero se dice que es comunitaria, pero eso no significa que sea predominante. Por ahora la variante predominante en Argentina es la Manaos", concluyó.