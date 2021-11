Quirós recomendó la vacuna Sinopharm para niños y desarmó otra operación

El ministro de Salud porteño Fernán Quirós respaldó la aplicación de la vacuna Sinopharm en menores de 3 a 11 años como parte de la estrategia de vacunación nacional. Por otra parte, adelantó cuando pretenden terminar con todos los esquemas de vacunas de refuerzo.

En el marco del avance del Plan Estratégico de Vacunación contra el COVID-19 en la Argentina que ya está aplicando las terceras dosis y dosis de refuerzo a los grupos priorizados como también iniciando esquema en los menores de edad, el ministro de Salud de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Fernán Quirós, destacó la seguridad y eficacia de la Sinopharm para niños y remarcó que ya no quedan dudas de su efectividad.

El funcionario detalló que hay estudios de fase I y fase II que demostraron la seguridad y eficacia de la vacuna Sinopharm en niños a lo que se suma un trabajo de fase III recortado al que tuvo acceso el Ministerio de Salud nacional y la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (Anmat) que revelan la consistencia de los resultados de la inoculación. "No hay dudas, la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CONAIN) recomendó su aplicación como también lo hizo la Sociedad Argentina de Pediatría", enfatizó.

Quirós remarcó que son instituciones muy prestigiosas las que ratificaron la seguridad y eficacia de la vacuna Sinopharm en menores de edad, pero recordó que cada familia podrá consultar a su pediatra quien podrá recomendar si se aplica o no la vacuna porque no es obligatorio, sin embargo, recordó la importancia de inmunizar a los niños con factores de riesgo. "Podemos asegurar que las instituciones que han visto la información (sobre la efectividad y seguridad de la vacuna) son extremadamente confiables y de calidad y ya no quedan dudas", cerró.

Dosis de refuerzo y tercero dosis

Por otra parte, el ministro de Salud porteño destacó el avance de la aplicación de las terceras dosis de la vacuna del Covid-19 a las personas inmunocomprometidas y mayores de 50 años que fueron inoculadas con Sinopharm y el inicio de la vacunación de la dosis de refuerzo que comenzará a aplicarse en la próxima semana a los trabajadores de la salud, en primera instancia y a los mayores de 70 años.

"Las vacunas de refuerzo se irán liberando por grupos sociales según las recomendaciones, en principio al personal de salud y mayores de 70 años en diciembre y veremos en los meses del año que viene cuales grupos se sumarán que necesitan refuerzo, pero eso todavía está en fase de investigación", detalló el funcionario.

Quirós remarcó que el objetivo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires es antes de otoño del año que viene todos los grupos de riesgo estén vacunados con la dosis de refuerzo, para poder avanzar con la vacunación antigripal y de la neumonia. En esta línea, el funcionario recordó que los vecinos porteños no deben volver a inscribirse para recibir la vacuna de refuerzo ni la de la tercera dosis.

Cuál es la diferencia entre tercera dosis y dosis de refuerzo?

Según supo averiguar El Destape, "una dosis adicional (tercera dosis) corresponde al esquema primario, es decir que personas inmunocomprometidas al igual que aquellas a las que se le han dado dos dosis de vacuna Sinopharm a mayores de 50 años deben ser inoculadas con tres dosis para que puedan responder de manera adecuada con la misma cantidad definitiva de producción de anticuerpos que las personas que no tienen trastornos inmunológicos” es decir que "dar una dosis adicional es para forzar, justamente, en esas personas puedan homologarse a aquellos que no tienen trastornos en sus sistemas defensivos".

Mientras que la vacuna de refuerzo contra el COVID-19 consiste en una dosis que se dará periódicamente a toda la población, por ejemplo el caso de la vacuna contra la difteria y tétanos que cada 10 años se debe aplicar un refuerzo para sostener la respuesta contra estas infecciones.