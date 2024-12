Los rebeldes sirios trabajan para formar Gobierno y restablecer el orden tras la caída de Asad

FOTO DE ARCHIVO. El representante permanente de la República Árabe Siria ante las Naciones Unidas, Kusay Aldahak, habla durante una reunión del Consejo de Seguridad sobre Siria en la sede de Naciones Unidas en Nueva York, Estados Unidos

El derrocamiento relámpago del presidente Bashar al-Asad sembró el martes cierto nerviosismo entre los sirios, los países de la región y las potencias mundiales sobre el futuro, mientras la alianza rebelde daba sus primeros pasos para una transición gubernamental.

El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se reunió a puerta cerrada a última hora del lunes, y los diplomáticos dijeron que aún estaban conmocionados por la rapidez con la que se produjo el derrocamiento de al-Asad en 12 días, tras una guerra civil de 13 años que estuvo estancada durante años.

"A todo el mundo le ha pillado por sorpresa, incluso a los miembros del Consejo. Así que tenemos que esperar, ver y observar (...), y evaluar cómo se desarrollará la situación", dijo a la prensa el embajador ruso ante Naciones Unidas, Vasily Nebenzia, tras la reunión del organismo.

Rusia ha desempeñado un papel fundamental en el apoyo al Gobierno de al-Asad y en su lucha contra los rebeldes. El mandatario sirio huyó de Damasco a Moscú el domingo, una huida que pone fin a más de 50 años de gobierno brutal de su familia.

En un ambiente aún festivo, en Damasco el primer ministro de al-Asad, Mohamed Jalali, aceptó el lunes ceder el poder al Gobierno de Salvación, dirigido por los rebeldes, una administración con sede en territorio controlado por los rebeldes en el noroeste de Siria.

El principal comandante rebelde, Ahmed al-Sharaa, más conocido como Abu Mohamed al-Golani, se reunió con Jalali y el vicepresidente Faisal Mekdad para hablar sobre el Gobierno de transición, según dijo a Reuters una fuente conocedora de las conversaciones. Jalali dijo que el traspaso de poderes podría tardar días en llevarse a cabo.

La cadena de televisión Al Jazeera informó de que la autoridad de transición estaría encabezada por Mohamed al-Bashir, que ha dirigido el Gobierno de Salvación.

El avance arrollador de la alianza de milicias encabezada por Hayat Tahrir al-Sham (HTS), antigua filial de al-Qaeda, supuso un punto de inflexión generacional para Oriente Próximo.

La guerra civil que comenzó en 2011 mató a cientos de miles de personas, provocó una de las mayores crisis de refugiados de los tiempos modernos y dejó ciudades bombardeadas hasta los cimientos, campos despoblados y la economía hundida por las sanciones de carácter global.

No obstante, la alianza rebelde no ha comunicado sus planes para el futuro de Siria y no existe un modelo para una transición de este tipo en una región conflictiva.

Un hecho alarmante ha sido la toma por parte de Israel de una zona tampón en el sur del país, medida condenada por Egipto, Qatar y Arabia Saudí. Arabia Saudí afirmó que la medida "arruinaría las posibilidades de Siria de restablecer la seguridad".

Fuentes de seguridad regionales y oficiales del ejército sirio, ahora derrotado, dijeron que los intensos ataques aéreos israelíes continuaron contra instalaciones militares y bases aéreas en toda Siria durante la noche y destruyeron decenas de helicópteros y aviones, así como activos de la Guardia Republicana en Damasco y sus alrededores.

El recuento aproximado de 200 incursiones no había dejado nada de los activos del ejército sirio, dijeron.

Israel dijo que sus ataques aéreos continuarían durante días, pero afirmó ante el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que no estaba interviniendo en el conflicto sirio. Dijo que había tomado "medidas limitadas y temporales" únicamente para proteger su seguridad.

"LIBERTAD, IGUALDAD Y ESTADO DE DERECHO"

Los precios del petróleo subían más de un 1% el lunes, en parte por la preocupación de que la inestabilidad en Siria, que no es un gran productor de crudo, pueda aumentar las tensiones regionales, según los analistas.

"Este es un momento increíble para el pueblo sirio", dijo en Nueva York el embajador adjunto de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Robert Wood. "Ahora, en este momento estamos realmente centrados en tratar de ver hacia dónde va la situación. ¿Puede haber una autoridad gobernante en Siria que respete los derechos y la dignidad de la población siria?".

Estados Unidos estaba buscando formas de entablar relaciones con los grupos rebeldes sirios y está tendiendo la mano a socios de la región, como Turquía, para iniciar una diplomacia informal, dijo Washington.

Diplomáticos cataríes hablaron con HTS el lunes, dijo a Reuters una fuente informada de los acontecimientos, mientras los Estados regionales se apresuran a establecer contacto con el grupo.

Hubo tímidos indicios de vuelta al orden. Los bancos sirios reabrirán el martes y el Ministerio de Petróleo pidió a todos los empleados del sector que acudieran a trabajar el martes y añadió que se les proporcionaría protección para garantizar su seguridad.

Periodistas de Reuters vieron cuatro minibuses llegando al Banco Central de Siria y a empleados desembarcando y entrando en el edificio para su primer día de trabajo desde la caída de al-Asad.

"Es un nuevo turno, un nuevo día, un nuevo año, una nueva vida", dijo Sumayra al-Mukli.

Golani ha prometido reconstruir Siria y HTS lleva años intentando suavizar su imagen para tranquilizar a las naciones extranjeras y a los grupos minoritarios de dentro de Siria.

Sin embargo, persiste el temor a las represalias. HTS afirmó que no dudará en exigir responsabilidades a los agentes de seguridad y del ejército implicados en torturas al pueblo sirio, a los que describió como criminales y asesinos.

"Haremos pública una lista que incluye los nombres de los oficiales de más alto rango implicados en la tortura del pueblo sirio", dijo Golani en un comunicado. "Se ofrecerán recompensas a quienes proporcionen información sobre altos cargos del ejército y de los cuerpos de seguridad implicados en crímenes de guerra".

HTS está designada como organización terrorista por muchos Estados y por Naciones Unidas, y sus antecedentes de gobierno son inciertos.

"Los sirios están deseando establecer un Estado de libertad, de igualdad, de Estado de derecho y de democracia, y aunaremos esfuerzos para reconstruir nuestro país, reconstruir lo que fue destruido y reconstruir el futuro, un futuro mejor de Siria", dijo a la prensa el embajador sirio ante Naciones Unidas, Kusay Aldahak.

