Habló la investigadora que expuso al titular del Conicet: "El sistema científico argentino está en una crisis tremenda"

Valeria Edelsztein, la investigadora que al recibir un premio internacional expuso al titular del Conicet, Daniel Salamone, por la crisis en el sistema científico, aseguró que le "parecía importante hacerlo porque a veces hay que ponerle el cuerpo a la lucha".

En El Destape 1070, se preguntó: "¿Con qué cara me iba a parar a hacer comunicación de la ciencia si no denunciaba la tragedia de lo que estamos viviendo?".

"Hay que denunciar y ponerle nombre porque sino nos quedamos en el aire y lo que está pasando es culpa de alguien, hay responsables, hay gente que toman decisiones, hay gente que decide despedir a nuestros compañeros y compañeras", explicó Edelsztein, y siguió: "No hubo reacción de Salamone y no crucé ninguna palabra con él; tampoco lo esperaba. Hubiera sido sensato que eso pasara, pero eso no pasó".

Asimismo, contó: "Salamone se paseó por los centros del país diciendo que no se iba a cortar el financiamiento y eso es mentira. El sistema científico argentino está en una crisis tremenda".

Respecto a la crisis en el sistema científico, señaló que "Argentina era potencia en producción nuclear y todo eso está absolutamente parado". Y añadió: "Estamos perdiendo recursos humanos formados en el país y sabemos que sin ciencia no hay desarrollo".

Katopodis: "Milei nos está jodiendo la vida a todos"

El ministro de Infraestructura bonaerense, Gabriel Katopodis, analizó este primer año del gobierno nacional. En diálogo con El Destape 1070, el funcionario dijo que “Milei nos está jodiendo la vida a todos”. “La preocupación y la angustia van creciendo todos los días. La única pregunta que vale es si alcanza o no alcanza la plata, y no alcanza”, afirmó.

El ex intendente de San Martín también explicó las obras paralizadas que hay en el país. “Mil obras que se pararon; y detrás de las obras que se frenan hay empresas sin trabajo, vecinos que se quedan sin una escuela, sin un jardín, sin una obra. Es grave lo que escuchamos en los testimonios y también es grave porque no hay plan de desarrollo”, graficó.