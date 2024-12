La otra "Rosadita" secreta que Carlos Menem tenía entre las montañas por la que pasó Maradona, Clinton y Graciela Alfano, entre otros

Ni bien Carlos Saúl Menem asumió la presidencia de la Nación en 1989, empezó a sonar el nombre de Anillaco. El pueblo riojano era casi ignoto hasta ese entonces para la gran mayoría de los argentinos, pero empezó a tener visibilidad porque el ex primer mandatario nació en esas tierras ubicadas en el departamento de Castro Barros. Su mención no quedó en lo meramente geográfico, luego se le sumaron otros datos que no estuvieron exentos de polémicas. La principal fue la pista de aviones que el mandatario se construyó para él mismo en la zona. Y en segundo lugar, se hablaba de la fastuosidad de su casa llamada La Rosadita. Sin embargo, pocos conocen la historia de la cabaña que el ex senador contruyó en la montaña a unos 7 kilómetros de allí. George Clinton, Alain Delon, Diego Maradona, Graciela Alfano, Enzo Francescoli (y hasta habría pasado la misma “Yuyito” González), fueron algunas de las tantas celebridades que se alojaron en ese casa de estilo suizo que hoy está en disputa entre parte de sus dueños originales, su testaferro, Cecilia Bolocco y la familia del dirigente político.

“La cabaña comienza su construcción a mediados de la primera presidencia. Se emplaza en las tierras de tres familias del pueblo, de las pocas que eran productoras ganaderas. Esas familias no tenían muy en orden la cuestión de los títulos: las tierras provenían de latifundios, tierras fiscales, herencias, etc. A su vez, eran gente muy amiga del ex presidente , entonces él habló con algunos de los familiares, les ofreció dinero que no estaba mal, pero no era la suma que valían esas 7 hectáreas y aprovechando su posición se las quedó”, le cuenta a El Destape, Sergio Alaniz, director de Radio Velazco, ubicada en Anillaco.

Asimismo, quien es el titular del canal de Youtube Conociendo Argentina, agregó: “La zona donde se colocó la cabaña es Quebradas de las burras. Para hacerlas, la empresa a cargo de la construcción cerró el acceso al sitio que era público, sin embargo, nadie de los ciudadanos reclamó. En el trayecto se hicieron tres portones a distancia en una camino serpenteado, ahora uno ve series como la de Pablo Escobar (El Patrón del Mal) y entiende mejor cuando ve esos anillos de seguridad”.

Y, quien en su espacio cibernético realizó un profuso informe sobre el refugio de Carlos Menem, continuó: “Los trabajadores que contruyeron la cabaña venían de otros países, como de Croacia. A partir de ello, el ex presidente tuvo algunos problemas porque lo acusaron de traer indocumentados para su obra y, además, porque provenían del país que estuvo en guerra y su administracíón estuvo acusada de venderles armas ilegalmente”.

Un lago artificial, esturiones clandestinos y 70 jabalíes sueltos por Anillaco

Entre cada uno de los portones que dividían por seguridad el camino de montaña hacia la casa, había animales. Pero no eran especies de la zona, de hecho, el ex presidente trajo para su cabaña el ciervo colorado, jabalíes, venados, cardenales rojos que los liberó de Tucumán.

“Llegó a tener 70 jabalíes encerrados, el tema es que cuando deja la presidencia el hombre que cuidaba no sabía que hacer con ellos y los liberó. Y ahí se produce un hecho grave porque empezaron a aparecer por todos lados: otros departamentos. Y el tema es que son un peligro para cualquier persona y más en época de apareamiento. De hecho, un jabalí de 300 kilos casi mata a una persona: la abrió la pierna completa”, reveló Alaniz.

Asimismo, para el lago artifical de 80 metros de ancho por 150 de largo se implantaron clandestinamente esturiones. La especie, de cuyos huevos proviene el caviar, no es propia de la zona: por eso aún quedan ejemplares, pero en Anillaco no saben cómo reproducirlos por lo que es cuestión de años para que desaparezcan.

En la actualidad, esta especie de peces provenientes de mares profundos y que estaban en una especie de pileta en la cabaña, fueron llevados al parque temático Villa de los esturiones, que se encuentra a pocos metros del centro del pueblo de Anillaco. En rigor, la donación se realizó para prevenir un mal mayor. Alaniz cuenta que a principios de 2000, la empresa Maciel, -de muy buen vínculo con Menem- que construyó la cabaña (se la regaló) y la Rosadita, empezó a terminar un embalse que esperaba por su realización unos 20 años.

“En el año 2000, la empresa Maciel lo llenó muy rápido: solo en 4 meses, cuando la gente pensó que se iba a tardar años en terminarse. Sin embargo, lo cargaron de agua de bombas de perforación, de ahí su destrucción. De milagro no tapó al pueblo ya que no derramó hacia el centro, si no hacia el campo, aunque igual perjudicó a 50 familias. Ante esta situación, el ex presidente advierte que su lago artificial tenía la misma falla, ordenó liberar a los esturiones y los donó al Parque Temático”, aseguró Alaniz.

De Maradona a George Clinton y Graciela Alfano a ¿Yuyito González?

Por esta casa pasaron muchas celebridades. Según Alanis, parte de la selección argentina; Diego Maradona; Graciela Alfano y hasta podría haber pernoctado Amalia “ Yuyito” González (ambas señaladas como amantes de Menem); el por entonces presidente de EE.UU., George Clinton; Enzo Francescoli, entre otros tantos. Si bien no hay imágenes para corroborarlo, según el titular de Conociendo Argentina a todos ellos se los veía paseando por el pueblo de Anillaco.

En ese sentido, el director y propietario de Radio Velazco recuerda cuando el ex presidente fue a la iglesia del pueblo junto a Alain Delon. “Fue realmente sorprendente, ver al famoso actor francés - recientemente fallecido- caminar por las calles del pueblo junto a Carlos Saúl Menem”, dijo.

“En esta cabaña he conocido tanta gente, venían varios presidentes con el doctor Menem; ocho han venido: gente muy importante. Después de un partido en Aimogasta, también vi a Maradona, al Negro Ibarra, a Enzo Francescoli, entre otros, que comieron un asado acá”, ratifica lo dicho por Alanis, Ramón De la Fuente, actual encargado de la cabaña, en declaraciones vertidas al canal de Youtube Gente de mi Pueblo.

Y agregó: “A mi me encantaba hablar con el doctor, era un hombre de mucha sabiduría. Siempre me pedía una ensalada de verdolaga y también solíamos ir caminando al muelle. Yo trabajaba en la hostería del pueblo llamada Los Amigos y me conecté con esta cabaña cuando a través del dueño, amigo del ex presidente, me hizo entrar a trabajar”.

Una residencia en conflicto legal que podría convertirse en circuito turístico

En la actualidad, con la recomendación de algún operador turístico, se puede ingresar en el predio de la cabaña. De hecho, con El Destape se realizó el trayecto pertinente tras la entrega de la llave de los candados que cierran las dos tranqueras que quedaron. La primera se encuentra ni bien comienza el camino y la segunda está ubicada a metros de la construcción de estilo suizo.

Si bien el lugar está en franca y lenta decadencia, aún se puede percibir la calma que lo caracteriza. De hecho, la casa está emplazada entre mucha vegetación y árboles. Se respira paz, sobra silencio y el aroma propio de la naturaleza es ostensible. Y si bien a la casa se le ven partes de sus techos rotos, el césped se nota como quemado y las parrillas y hornos semidestruidos, aún le queda una estructura atractiva y muy acorde al sitio donde la construyeron.

En torno a quién es el dueño de la propiedad, si bien a finales de los 90 se decía que era el Estado riojano, siempre se habló que legalmente figura en manos de un testaferro de Carlos Saúl: el ingeniero Aldo Semino, cuyo paradero en estos momentos se desconoce. De hecho, en estos días, la cabaña es un foco de conflicto por un pedido de Cecilia Bolocco, quien según Sergio Alaniz sabe bien que el lugar era de su por entonces pareja, consecuentemente, tras la muerte del ex presidente reclama por lo que le corresponde al hijo que tuvieron entre ambos, Máximo.

Con todo, Alanis manifiesta que su deseo es que la cabaña se transforme en patrimonio cultural de la provincia. Consecuentemente, que sea reparada y el turismo la pueda visitar. Y no es un deseo que esté muy alejado de la realidad. De hecho, Hermógenes Herrera, director de turismo de Castro Barros, si bien reconoció que la cabaña no forma parte del circuito oficial sobre el ex presidente promovido por el municipio, se muestra entusiasmado por darle visibilidad y facilitar su visita a los turistas.