UTN Buenos Aires sometió sus procesos de gestión a una auditoría internacional

La auditoría forma parte del proceso que desarrolla UTN Buenos Aires para fortalecer la transparencia de su gestión, revisar sus procedimientos y generar evidencia sobre el funcionamiento de las distintas áreas de la institución.

La Facultad Regional Buenos Aires de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) llevó adelante durante el 3 y 4 de septiembre una nueva instancia de auditoría externa de calidad a cargo de TÜV Rheinland, organismo internacional especializado en la evaluación y certificación de sistemas de gestión.

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La auditoría forma parte del proceso que desarrolla UTN Buenos Aires para fortalecer la transparencia de su gestión, revisar sus procedimientos y generar evidencia sobre el funcionamiento de las distintas áreas de la institución. Durante las dos jornadas, los auditores mantuvieron reuniones y entrevistas con autoridades, responsables de áreas y equipos de trabajo de la Facultad para conocer en profundidad los procesos implementados, evaluar su funcionamiento e identificar fortalezas y oportunidades de mejora.

El secretario Administrativo de UTN Buenos Aires, Lic. Esteban de Bonis, sostuvo que este tipo de evaluaciones permite consolidar una cultura institucional en la que la calidad forme parte de la gestión cotidiana. “La calidad no debe entenderse únicamente como el cumplimiento de determinados requisitos, sino como una forma de gestionar y de trabajar”, afirmó.

En ese sentido, De Bonis explicó que la auditoría permite “revisar lo que hacemos, reconocer los avances alcanzados e identificar aquellos aspectos en los que todavía tenemos oportunidades de mejora” y destacó que se trata de “un proceso que involucra a toda la Facultad y que requiere del compromiso de cada una de las áreas”.

El secretario Administrativo de UTN Buenos Aires, Lic. Esteban de Bonis, sostuvo que este tipo de evaluaciones permite consolidar una cultura institucional en la que la calidad forme parte de la gestión cotidiana.

Por su parte, el director de Estrategia y Mejora Continua de UTN Buenos Aires, Ing. Martín Argañaraz, destacó el valor de incorporar una evaluación independiente de la gestión. “Estos procesos nos permiten detenernos, mirar nuestra gestión con una perspectiva externa y objetiva, y generar evidencia sobre aquello que hacemos bien y sobre lo que podemos mejorar”, señaló.

Argañaraz remarcó además que la mejora continua supone “revisar nuestros procesos de manera permanente, aprender de la experiencia y transformar ese aprendizaje en acciones concretas”.

La auditoría se inscribe en el trabajo que UTN Buenos Aires viene desarrollando para fortalecer sus sistemas de gestión, estandarizar procesos y consolidar mecanismos de planificación, seguimiento y evaluación. La participación de un organismo externo permite sumar una mirada independiente y avanzar hacia procesos institucionales cada vez más claros, verificables y transparentes.

Con esta nueva instancia, UTN Buenos Aires reafirma su compromiso con una gestión eficiente y transparente, basada en la evaluación permanente de sus procesos y en la mejora continua como herramientas para fortalecer la calidad institucional.