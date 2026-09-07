La única calle porteña que comienza y termina en el mismo lugar: dónde queda y cómo llegar

La Ciudad de Buenos Aires tiene una calle con una particularidad que la diferencia del resto del trazado porteño: comienza y termina en el mismo lugar.

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Ubicada en Villa del Parque, adopta una forma similar a una “C” y vuelve al punto de partida después de completar un recorrido con varios cambios de dirección.

Bajo la nomenclatura de Martín Pescador, la traza es de tipo residencial y desemboca nuevamente en Teodoro Vilardebó.

¿Cómo es el recorrido de Martín Pescador, la única calle de Buenos Aires que empieza y termina en el mismo lugar?

Martín Pescador tiene un diseño poco habitual dentro de la traza urbana de Buenos Aires. Su recorrido describe una curva cerrada y regresa sobre Teodoro Vilardebó, aunque lo hace en una numeración diferente a la del punto donde comienza.

Su extensión incluye varios cambios de orientación que explican su particular forma. Tras avanzar desde Vilardebó, la arteria dobla y continúa hasta completar una especie de herradura. Luego vuelve a girar para desembocar nuevamente sobre la misma calle.

La disposición genera una configuración que se diferencia de la cuadrícula característica de buena parte de la Capital Federal. El tramo queda integrado al tejido residencial de Villa del Parque, donde predominan las viviendas bajas y las calles internas.

El nombre fue incorporado oficialmente en 1940, mediante la Ordenanza N.º 12.028. La denominación corresponde al martín pescador, un ave asociada a ambientes próximos al agua y reconocida por su capacidad para capturar peces.

La arteria también pasa junto a la plazoleta Arco Verde, uno de los espacios verdes que se encuentran en las inmediaciones de este singular recorrido.

¿Cómo llegar a la calle Martín Pescador?

Para llegar a Martín Pescador de la Ciudad de Buenos Aires, se puede utilizar el transporte público hasta Villa del Parque y luego continuar a pie hacia la zona de Teodoro Vilardebó. La estación Villa del Parque del ferrocarril San Martín es una de las referencias más cercanas para acceder al barrio.

También es posible llegar en colectivo mediante las líneas que circulan por las avenidas y calles próximas, para después completar el trayecto caminando hasta la arteria. La calle se encuentra en el sector comprendido entre Arregui, Lascano y Teodoro Vilardebó.