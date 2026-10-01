Tuvo un accidente, estuvo en coma y su vida dio un giro 360: "No reconocía a mi vieja ni a mis amigos"

La vida de Coco Cerrella cambió para siempre a sus 20 años tras sufrir un grave accidente de tránsito que lo dejó en coma. Luego de finalizar una presentación con su banda musical durante un fin de semana santo, el diseñador gráfico se quedó dormido en el vehículo en el que viajaba junto a su pareja y despertó tres días después en una sala de terapia intensiva. Aquel episodio marcó el inicio de una compleja etapa de recuperación física y un quiebre definitivo en su perspectiva vital.

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El impacto le dejó secuelas severas, entre ellas una quebradura de cadera, una placa de titanio debajo del ojo, decenas de puntos de sutura en el rostro y un mes de internación. Sin embargo, el proceso de atravesar esa extrema fragilidad funcionó como un catalizador personal: al salir del hospital con una marcada pulsión de vida, el profesional asumió la certidumbre de que cada oportunidad era un privilegio y desarrolló una determinación inquebrantable para encarar sus futuros proyectos.

Esa misma energía impulsó su recorrido profesional e itinerario social en el ámbito educativo; desde hace catorce años, Cerrella cruza los muros del penal de Devoto para dictar talleres de diseño gráfico a personas privadas de la libertad, llevando su disciplina a un contexto desconocido para la mayoría y construyendo un espacio de formación constante.

El entusiasmo con el que aborda la enseñanza en el contexto de encierro se mantiene inalterable con el paso del tiempo: según contó a TN, cada semana experimenta la misma fortaleza y certeza que nacieron tras su recuperación, consolidando un proyecto pedagógico que une el arte, la superación personal y la enseñanza universitaria.

Por ese espacio pedagógico ya pasaron alrededor de 700 alumnos, de los cuales varios lograron completar la formación e ingresar al ámbito profesional como colegas suyos. Entre ellos destaca el caso de Waikiki, a quien el propio diseñador recuerda como una figura sabia y con una gran elevación tras haber atravesado todo tipo de adversidades. Con ese mismo entusiasmo inalterable, cada semana Cerrella recorre el trayecto hacia el establecimiento penitenciario reviviendo la fortaleza que nació tras su recuperación.

Coco Cerrella.

Otra historia de superación: dejó al ciudad y construyó una casa sustentable en el campo

La artista santafesina Mariana Di Pascuales resolvió radicarse en el Valle de Traslasierra para encarar la edificación de su vivienda familiar mediante técnicas sustentables y materiales de desecho. Tras completar su formación en Bellas Artes, Letras y Fotografía en la ciudad de Rosario, la creadora optó por alejarse del entorno urbano a los 22 años para emprender un trayecto de itinerancia que incluyó un paso por Uruguay y una estadía de dos años a bordo de un motorhome por la Patagonia argentina.

Posteriormente, se estableció en el barrio El Bajo de Los Hornillos, en la provincia de Córdoba, donde dio inicio al proyecto edilicio bajo la modalidad de autoconstrucción. La estructura de la vivienda, articulada a partir de dos volúmenes hexagonales interconectados, requirió un período de ejecución de un año y medio con un cese temporal de tareas durante los meses de invierno. La obra combina pautas de bioconstrucción basadas en el empleo de barro, quincha y madera con la integración de insumos reutilizados, entre los que se destacan cristales parabrisas de origen automotor.