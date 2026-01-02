Se puede pescar, hacer kayak y nadar: el pueblito de Buenos Aires ideal para visitar en el verano 2026

El 2026 ya inició y muchos argentinos también comenzaron sus vacaciones. Pero para aquellos que viven en Capital Federal y que no tienen planeado viajar, una gran opción para descansar y conectar con la naturaleza puede ser Tapalqué, un pueblito de Buenos Aires que gana cada vez más protagonismo como destino ideal para el verano 2026.

Ubicado en el centro de la provincia, Tapalqué conserva la esencia tranquila de los pueblos bonaerenses, pero suma propuestas que lo vuelven especialmente atractivo para quienes quieren disfrutar del agua, el verde y el aire libre sin recorrer largas distancias. Es una opción perfecta para viajes cortos, ya sea en familia, en pareja o con amigos.

Qué actividades se pueden realizar en Tapalqué

Uno de los grandes puntos fuertes del pueblo es la Costanera del Arroyo Tapalqué, un extenso corredor natural de más de diez kilómetros que se convirtió en el principal espacio recreativo de la localidad. Allí, los visitantes pueden pescar, realizar caminatas o simplemente andar en bicicleta. Durante el verano, el arroyo es también un lugar elegido para nadar y practicar kayak.

El Balneario Municipal es otro de los espacios más concurridos. Funciona como punto de encuentro para vecinos y turistas, con fogones, hornos de barro, juegos infantiles y canchas deportivas. A lo largo del año, pero especialmente en temporada alta, se organizan propuestas culturales, recreativas y deportivas.

Más allá de sus atractivos naturales, el pueblo mantiene vivas sus tradiciones. La Fiesta de la Torta Negra es uno de los eventos más representativos y convoca a visitantes de distintos puntos de la provincia, combinando gastronomía, identidad local y encuentro comunitario.

Cómo ir a Talpalqué desde CABA

Tapalqué se encuentra a menos de cuatro horas en auto desde la Ciudad de Buenos Aires (CABA) y se accede principalmente por la Ruta Nacional 3 y la Ruta Provincial 51.