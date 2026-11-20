Luego de conocer la condena de 12 años de prisión domiciliaria a Cristian "Pity" Álvarez por el asesinato de Cristian "El Gringo" Díaz, sus abogados revelaron que el músico se tomó "muy bien" la pena impuesta por el Poder Judicial. De puño y letra, el exlíder de Viejas Locas e Intoxicados le dedicó una carta en la que considera la sentencia como "un triunfo más".

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Pasado el mediodía, el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N° 29 leyó ante sus abogados la sentencia por el crimen ocurrido en 2018 en el barrio porteño de Villa Lugano, donde el músico mató a Díaz de cuatro disparos. Tras conocer el fallo, los letrados fueron a visitar a "Pity" a la clínica psiquiátrica de Castelar donde está internado por sus problemas de salud mental y adicciones.

"Estábamos muy preocupados, con la abstinencia y su situación, estamos muy preocupados", dijo Sebastián Queijeiro, uno de sus abogados. Junto a su hermana Silvina y a la hija del músico, Blondie, el letrado se acercó para transmitirle la novedad al músico, que se encuentra recluido en un sitio donde no hay acceso a los medios.

"En estos lugares, por un tema de salud mental, no hay acceso a las noticias. No eran buenos los comentarios que le llegaban. Lo tomó muy bien", indicó su abogado.

Qué dice la carta del Pity

Queijeiro también reveló que el músico le obsequió una carta en la que plasmó su felicidad por haber logrado que su condena sea en modalidad de prisión domiciliaria, lejos de un penal convencional. "Me ha hecho una notita muy emotiva que no me esperaba", deslizó el abogado. Luego mostró la carta a cámara: "Un triunfo más de la dupla Pity-Seba", dice la nota.

Pese al buen recibimiento del fallo, el abogado remarcó que ellos recurrirán el fallo y que continuarán con las nulidades. "No sabemos los fundamentos", agregó.

Además, señaló que no habrá domiciliaria "hasta que no termine la internación" del músico en Solar Colonial, donde lleva 49 días internado de manera involuntaria por disposición de la Justicia Civil, con un plazo de 90 días que se extiende hasta febrero de 2027.

"Recién en febrero tenemos una pericia. Se podría extender. Esa pericia va a ser clave. Lo van a trasladar a otro lugar. Es una persona con problema de salud mental y de consumo hace muchos años", indicó.