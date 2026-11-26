Una formación se encontraba detenida entre las estaciones de Colegiales y Carranza debido a que había chispazos y humo en las vías, por lo cual se intentaba evacuar a los pasajeros. En el lugar se encontraba personal del SAME, efectivos de la Policía y Bomberos y los ramales José León Suárez, Bartolomé Mitre y Tigre están interrumpidos.

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En tanto, trascendió que los chispazos se habrían producido debido a que la formación rozó unos chapones que estaban en las vías, tras lo cual el tren se detuvo.

Nota en desarrollo.