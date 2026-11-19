Los trenes metropolitanos del AMBA transportaron en promedio 22,2 millones de pasajeros pagos por mes entre enero y octubre de 2026, un 12,8% menos que en el mismo período de 2025, según datos de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT). Para peor, la caída llega al 38,9% si se compara con los registros de 2019. En paralelo, las estimaciones oficiales del sistema de ferrocarriles muestran que la evasión supera el 20% en cuatro de las siete líneas que operan en el Gra Buenos Aires y en el Mitre alcanzó una falta de pago de casi el 40%.

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¿Cuánto cayeron los pasajeros pagos en los trenes del AMBA?

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En los primeros diez meses de 2026, la red ferroviaria metropolitana llevó 22,19 millones de pasajeros pagos por mes. En 2025 habían sido 25,45 millones; en 2024, 27,28 millones; y en 2019, antes de la pandemia, 36,33 millones.

Producto de la crisis económica y el deterioro del servicio, la baja se acelera año tras año: después de recuperar unos 27,7 millones mensuales en 2022 y 2023, la red perdió 1,4% en 2024, 6,7% en 2025 y 12,8% en 2026.

Medido por día hábil, el promedio de 2026 fue de 874.765 pasajeros pagos, contra 1.039.228 en 2025: 15,8% menos. Son unos 164.000 viajes pagos menos cada día laborable.

El panorama es tan crítico que los diez meses informados de 2026 quedaron por debajo del mismo mes de 2025. La peor caída fue en febrero (−23,5%) y le siguieron julio (−19%) y octubre (−16%). La menor fue en junio (−5,7%).

¿Qué líneas perdieron más pasajeros?

Todas las líneas bajaron frente a 2025, pero la caída se concentra en tres:

Sarmiento: −23,5%. Pasó de 6,04 a 4,62 millones de pasajeros pagados por mes. Es la peor caída del último año.

Mitre: −13,6%. Lleva 2,04 millones mensuales, menos de la mitad que en 2019 (−57,4%). Parte de esa pérdida de largo plazo coincide con las obras y el servicio limitado en el ramal Tigre que registra la CNRT desde 2019.

Roca: −12,6%. Sigue siendo la línea más usada, con 8,22 millones mensuales, pero perdió 44,2% frente a 2019.

El resto cayó menos: San Martín (−6,4%), Belgrano Norte (−3,4%), Belgrano Sur (−2,6%) y Urquiza (−2,5%). El Tren de la Costa bajó 15,2%, aunque pesa poco en el total de la red.

¿Cuánto creció la evasión en los trenes?

Los operadores informan a la CNRT una estimación del porcentaje de pasajeros que viajan sin pagar. Son usuales las visitas de los inspectores que relevan el pago del boleto, quienes multan con tarifas más caras a quienes no abonan o los obligan a bajarse en la siguiente estación si se niegan.

El mapa de la evasión se ve así:

San Martín tiene la evasión más alta: 28,2% en promedio en 2026, más de uno de cada cuatro viajes. En agosto llegó a 32% y en septiembre bajó a 15,6%, un solo mes que todavía no marca una tendencia.

Mitre marcó el récord de la serie: 34,7% en septiembre de 2026. Su promedio anual bajó, pero el dato oscila mucho: fue de 12,1% en enero.

La evasión subió en tres líneas: Sarmiento (+2,8 puntos, hasta 22,3%), Belgrano Norte (+2,3, hasta 16,3%) y Roca (+1,7, hasta 17,4%).

El Sarmiento junta los dos problemas: es la línea que más pasajeros pagos perdió y una de las que más evasión sumó. En junio llegó a 26,2%.

Belgrano Sur fue la excepción: pasó de 25,9% en agosto de 2025 a valores de entre 5% y 8% desde abril de 2026.

¿Qué mostró el balance del segundo trimestre?

Al recortar los balances, el reporte estadístico del segundo trimestre había registrado 70.466.106 pasajeros pagos entre abril y junio de 2026, un 9,6% menos que en el mismo trimestre de 2025 y 33,8% menos que en 2019. Se trató del segundo trimestre más bajo desde 2021, cuando todavía regían restricciones por la pandemia.

En ese período se corrieron 157.473 trenes (−5,53%). Como los pasajeros cayeron más que los servicios, cada tren llevó en promedio unos 447 pasajeros pagos, alrededor de 4% menos que un año antes.

Otro dato que refleja el deterioro del sistema ferroviario que opera en el AMBA es que el concepto de "regularidad absoluta" fue de 77,2%. Es decir, alrededor de uno de cada cinco trenes no llegó en horario.

Oir otra parte, los denominados pasajeros franquiciados son aquellos que viajan con algún pase o beneficio. Según los operadores, su peso bajó sobre todo en el Mitre (de 7,8% a 5,4% en promedio, con un mínimo de 3% en septiembre) y en el Sarmiento (de 9,1% a 7,2%). En el resto de las líneas se mantuvo casi sin cambios, entre 8% y 11%.

Cabe preguntarse si las restricciones en el aparato de prestaciones en discapacidad tienen influencia en la caída de pasajeros de esta categoría. En definitiva, se trata de una mancha más a la pintura del estado crítico del transporte público.