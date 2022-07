Gobierno convocó a las Cámaras en medio del reclamo por subsidios adeudados

El encuentro se dará durante la mañana del miércoles. Poco impacto de la medida de fuerza que se llevó a cabo hoy con la reducción de frecuencias en AMBA.

Por tiempo indeterminado, durante el pasado martes, se determinó reducir en un 50% la frecuencia en el servicio de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) por un supuesto atraso en el pago de subsidios de tarifas. Ante esto, el Gobierno nacional convocó a ambas cámaras para abrir una línea de diálogo y resolver el problema que afecta a cientos de pasajeros.

Según pudo conocer El Destape, el encuentro será durante la mañana del miércoles. Desde la Comisión Nacional de Regulación del Transporte señalaron que, más allá de la medida de fuerza, fue "muy baja" la cantidad de líneas de colectivos que se adhirieron. "Más o menos, el 90% prestó servicio", afirmaron. La CNRT fiscalizó la prestación de servicios y labrará las multas correspondientes por incumplimientos.

Dicha medida de fuerza fue tomada en conjunto por la Cámara Empresaria de Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (CETUBA) y la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (CTPBA). José Troilo, presidente de la primera, manifestó a Noticias Argentinas: "Tenemos que tomar esta medida para acomodarnos a los recursos que tenemos, el desfasaje es de un mes (mayo)". Esto implica cerca de unos $18 mil millones para 170 empresas con más de 300 líneas de coelctivos.

Sobre la medida, miles de pasajeras y pasajeros ya sufrieron complicaciones para viajar por el AMBA en la Ciudad de Buenos Aires, el conurbano bonaerense y la ciudad de La Plata. En un comunicado, las cámaras empresarias justificaron la medida sobre el atraso y argumentaron: "Las empresas llevan afrontados gastos correspondientes a mayores costos del primer semestre por un valor total equivalente a las compensaciones de un mes completo".

"Ojalá dure lo menos posible ya que no es una medida gremial, sino de regulación de recursos. Los subsidios significan el 90% del ingreso a las empresas, solo el 10% es del ingreso de pasajes. Por eso se agotaron los recursos para seguir sosteniendo el servicio normalmente", sotienen desde la CEAP. Además avisaron que no es la primera ni única medida tomada por las empresas ya que no pueden comprar combustibles o pagar los sueldos del personal.

Cuáles son las líneas afectadas

Las líneas con reducción de la frecuencia van desde la 2, 4, 15, 29, 37, 39, 45, 46, 47, 49, 53, 59, 61, 62, 64, 70, 80, 86, 88, 93, 95, 97, 102, 105, 114, 118, 124, 126, 129, 143, 154, 160, 166, 179, 180, 181, 193, 203, 218, 228 F, 236, 244, 284 y 248 C, 288, 291, 295, 302, 303, 306, 311, 312, 313, 315, 318, 320, 325, 328, 329, 333, 338, 350, 351, 355, 378, 382, 390, 395.

También están afectadas las 406, 407, 422, 437, 440, 441, 443, 461, 462, 463, 464, 500, 501, 502, 503, 504, 506 A, 509, 511, 518, 520, 522, 524, 527, 541, 543, 544, 549, 561, 562, 620, 622, 628, 634, 707, 721, 740, 910, 911, 914, 915.