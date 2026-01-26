La línea de colectivos de zona norte de Buenos Aires que deja de funcionar para siempre

El Transporte del Bicentenario dejará de funcionar, según confirmó el municipio de Vicente López. Desde la comuna explicaron que la línea de colectivos no contaba con la cantidad suficiente de pasajeros que justificara su continuidad, por lo que se resolvió que este lunes 26 de enero realizará su último recorrido por la zona norte de la provincia de Buenos Aires.

Las autoridades municipales sostuvieron que solo utilizaban el transporte "600 personas al mes, y por lo menos la mitad no eran vecinos de Vicente López". Otro de los motivos que explicaron para justificar su cierre fue el elevado costo que implicaba su mantenimiento.

"Se gastan $2.300 millones para el Transporte Bicentenario. La buena y eficiente administración de los recursos públicos es uno de los pilares que hacen a Vicente López el mejor municipio para vivir", expresaron desde el partido, según informó La Nación.

Algunos sectores civiles y distintas agrupaciones políticas y sociales expresaron su rechazo a la medida y convocaron a una movilización el pasado 19 de enero para intentar frenar el cierre del Transporte del Bicentenario. Sin embargo, la decisión ya fue ratificada y el fin del recorrido del colectivo es un hecho.

En cuanto a los trabajadores que se desempeñaban en esa línea, el Municipio de Vicente López informó que serán reubicados en distintas áreas de la administración del distrito. Además, los fondos que se destinaban al funcionamiento del colectivo serán redirigidos a las Secretarías de Salud, Educación y Seguridad.

Cómo funcionaba el Transporte del Bicentenario

El Transporte del Bicentenario fue inaugurado el 2 de abril de 2011 -casi un año después del Bicentenario- como un colectivo municipal que, a diferencia de otras líneas, funcionaba exclusivamente con fondos del Municipio de Vicente López y sin aportes privados.

Dicho servicio era totalmente gratuito y cubría un recorrido de este a oeste del distrito. Una de sus características más destacadas era que la conducción estaba integrada casi en su totalidad por mujeres.