Cómo funciona el Tren Belgrano Norte: cancelaciones y servicios reducidos

La empresa Ferrovías anunció la puesta en marcha de nuevas obras de infraestructura en la línea Belgrano Norte, lo que generará afectaciones en el servicio hasta el 13 de febrero. Según el cronograma oficial, los cambios impactarán principalmente en los servicios nocturnos e implicarán desde cancelaciones totales hasta recorridos reducidos.

¿Cómo funciona el Tren Belgrano Norte?

De lunes a viernes, algunos trenes del Belgrano Norte sufrirán cancelaciones, mientras que otros funcionarán con servicio reducido, ya que no completarán su recorrido habitual.

El tren Nº 3154, que sale desde Villa Rosa a las 21:18, prestará funciones únicamente hasta la estación Boulogne Sur Mer. En tanto, los trenes Nº 3158 (22:07) y Nº 3160 (22:37), también con salida desde Villa Rosa, finalizarán en la estación Aristóbulo del Valle.

Desde Retiro, los trenes Nº 3157 (23:15), Nº 3159 (23:45) y Nº 3001 (00:20) permanecerán cancelados durante el período de obras previsto hasta el 13 de febrero.

El último servicio completo desde Retiro hacia Villa Rosa partirá a las 22:55. En sentido inverso, la última formación saldrá a las 21:01. Además, los sábados 24 de enero y 7 de febrero, el tren Nº 3001, con salida a las 00:20 desde Retiro, también serán cancelados.

Las afectaciones en el Belgrano Norte se producen en paralelo a la suspensión total del servicio del tren Mitre, también por obras. El ramal Tigre no prestará servicios hasta el 28 de febrero, afectando a más de 50.000 usuarios diarios. Durante este periodo, los ramales José León Suárez y Bartolomé Mitre solo llegarán hasta la estación del barrio porteño de Belgrano.