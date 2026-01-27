Buenos Aires tendrá un nuevo túnel moderno que cambiará el tránsito para siempre: dónde será

Uno de los distritos más poblados del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) avanzará con la construcción de una obra clave para mejorar el tránsito de la ciudad, que durante las horas pico suele generar dolores de cabeza para las y los vecinos.

Se trata de un moderno túnel que incorporará el Municipio de Tres de Febrero en una zona estratégica, para optimizar de manera permanente la circulación vehicular y peatonal. El gobierno local informó que la obra se financiará con recursos municipales y con el acompañamiento de la Provincia de Buenos Aires, liderada por el gobernador Axel Kicillof.

El objetivo principal de esta gran obra es mejorar la seguridad vial, optimizando la circulación para agilizar el tránsito y complementar así el crecimiento urbano de Tres de Febrero.

Dónde se va a construir un túnel en Tres de Febrero

La Municipalidad de Tres de Febrero confirmó que la construcción del túnel será sobre la calle General Hornos y comenzará en los próximos meses. La iniciativa busca facilitar la circulación cotidiana de los vecinos de Caseros, localidad cabecera del Partido, y aliviar uno de los puntos más congestionados debido al paso a nivel del ferrocarril San Martín.

Además de mejorar la circulación, el túnel permitirá integrar el centro comercial de la ciudad, reduciendo tiempos y haciendo más fluido el tránsito entre ambos lados de las vías. “Somos un municipio activo, que reduce la carga impositiva y encara obras importantes con recursos propios", expresó el intendente Diego Valenzuela y agregó: "Esta es una obra histórica para el barrio y para todo Tres de Febrero”.

El moderno proyecto que planea transformar el centro de Caseros

La obra del túnel forma parte de un plan integral de renovación que tiene por objetivo poner en valor el centro de Caseros. El proyecto incluye mejoras en el entorno del Palacio Municipal, la Plaza de la Unidad Nacional, el Playón Municipal, los espacios públicos y la circulación general de la zona.

El nuevo túnel permitirá la conexión directa entre Caseros Norte y Caseros Sur, fortaleciendo el vínculo social y comercial entre ambos sectores de la localidad. Según detalló el intendente municipal se mantendrá la traza actual de las calles, pero se construirán colectores para los frentistas y se incorporará un nuevo espacio público del lado de Urquiza.

Actualmente, la calle General Hornos es uno de los pocos accesos que conectan ambas partes de la ciudad, lo que genera importantes congestiones, sobre todo en horario pico. Con el nuevo túnel, se eliminará el cruce a nivel y el tránsito podrá fluir de manera más ordenada, beneficiando además a la estación de tren y a la Universidad Nacional de Tres de Febrero.