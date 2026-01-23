Multa de 1.807.000 en Buenos Aires en enero: si incumpliste esta ley de tránsito la vas a recibir

La provincia de Buenos Aires determinó que aquellos conductores que circulen con exceso de velocidad dentro del perímetro del distrito, es decir, rutas o autovías bonaerenses deberán enfrentar multas desde $271.050 hasta $1.807.000.

Según informaron las autoridades las infracciones de tránsito son las siguientes: exceso de velocidad; circular sin Verificación Técnica Vehicular (VTV), cuyo costo de multa es de $542.100 a $1.807.000; conducir alcoholizado o tras consumir estupefacientes posee una multa de entre $361.400 y $1.807.000; circular en contramano o por banquina cuesta entre $361.400 y $1.807.000; pasar un semáforo en rojo tiene una multa que va de $180.700 y $903.500; negarse a mostrar la documentación exigida posee un multa de entre $180.700 y $903.500.

Entre otras faltas de tránsito se encuentran el no usar cinturón de seguridad o casco y que tiene una sanción monetaria de entre $180.700 y $903.500; usar celular mientras se conduce posee una multa de entre $180.700 y $361.400; conducir sin seguro puede tener una multa de entre $90.350 a $180.700; un mal estacionamiento tiene un multa de entre $90.350 a $180.700; y conducir sin patente tiene un multa de $90.350 a $180.700.

Sin dudas, el exceso de velocidad es la infracción más costosa, ya que las autoridades consideran que representa un alto riesgo para la seguridad vial de otros conductores y peatones, y aumenta significativamente la probabilidad de provocar un accidente de tránsito.

El procedimiento para verificar si una persona tiene una multa de tránsito en la provincia de Buenos Aires es simple. En primer lugar, hay que ingresar al sitio web oficial de infracciones y cargar el DNI del conductor que se desea consultar. Luego de completar una serie de datos personales, el sistema redirige a una plataforma donde se pueden visualizar todas las faltas registradas. Desde allí, además, es posible abonar las multas y descargar el comprobante correspondiente.

Cómo saber si tenés multas de tránsito en CABA

Verificar si se ha cometido una falta de tránsito en la Ciudad de Buenos Aires es bastante similar a la provincia. Solo que, en este caso, hay que ingresar a la página de "Consulta de infracciones de tránsito y scoring" de la Ciudad y allí habrá que colocar el DNI o patente del vehículo en cuestión. Si hay infracciones, entonces, se podrán pagar allí mismo.