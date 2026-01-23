El Gobierno bonaerense confirmó que retoma obras habitacionales abandonadas por la Nación en Miramar

La provincia de Buenos Aires avanzará en la finalización de 12 viviendas en la ciudad de Miramar, correspondientes a un proyecto de 31 casas que quedó paralizado por el retiro del financiamiento nacional. La iniciativa se enmarca en el Programa Completar, impulsado por el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano, que busca reactivar y concluir obras habitacionales abandonadas por Nación en distintos distritos bonaerenses.

Silvina Batakis, Ministra de Habitad y Desarrollo de la provincia, aseguró que si bien existe un contexto económico adverso, fue el propio gobernador Axel Kicillof quien solicitó dar continuidad a la obra pública para brindar respuestas concretas a la población. En ese sentido, señaló que las viviendas habían sido abandonadas con un grado de avance significativo, motivo por el cual la Provincia decidió finalizarlas para cumplir el objetivo social para el que fueron concebidas.

A partir de un convenio firmado entre la Provincia y el municipio de General Alvarado, a cargo de Sebastián Ianantuony, se retomará la finalización de 12 viviendas. Las unidades habían quedado inconclusas tras la suspensión de la obra pública nacional.

Fondos públicos y responsabilidad estatal

Batakis remarcó que mantener las obras paralizadas constituye una "estafa" tanto para las familias que esperaban una solución habitacional como para el conjunto de la sociedad, dado que los recursos utilizados para su construcción provinieron de fondos públicos. En ese marco, el Programa Completar apunta a cerrar esos procesos inconclusos y evitar el deterioro de las obras.

La iniciativa provincial tiene como objetivo finalizar con recursos propios unas 16.000 viviendas que quedaron detenidas por la Nación y que hoy se encuentran en riesgo de toma o vandalización. Estas obras se suman a más de 8.000 viviendas que el Ministerio de Hábitat y Desarrollo Urbano ejecuta actualmente en distintos puntos del territorio bonaerense, como parte de una política sostenida de acceso a la vivienda.

Finalización de la primera etapa del Hospital Subzonal Carlos Idaho Gesell

Una obra estratégica que demandará una inversión actualizada de 10.489 millones de pesos. Este proyecto, que se encontraba con un avance del 30% tras haber sido iniciado por el municipio local, fue asumido por la administración provincial para garantizar su continuidad ante el incremento de los costos.

En esta fase inicial, se pondrán en funcionamiento áreas críticas ubicadas en la planta baja, tales como la guardia pediátrica y de adultos, emergencias, laboratorio, administración y sectores de diagnóstico. La puesta en marcha de este nosocomio permitirá aliviar la demanda del actual Hospital Municipal y fortalecer la Red de la Región Sanitaria VIII, y se brindará atención de mayor complejidad tanto a los residentes de Villa Gesell como a los turistas que visitan la región.