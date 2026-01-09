Obra pública: la provincia de Buenos Aires licitó trabajo de agua y saneamiento para el interior provincial

La provincia de Buenos Aires, dirigida por Axel Kicillof, realizó licitaciones de obras de agua y saneamiento para mejorar el abastecimiento de agua potable y las condiciones sanitarias.

En esta oportunidad el trabajo irá hacia los municipios de los partidos de Coronel Rosales y Mercedes, a través de la Subsecretaría de Recursos Hídricos en el que se recibieron ocho ofertas para la obra de recambio de colectores cloacales en la ciudad de Punta Alta. El proyecto prevé el reemplazo de más de 4.000 metros de cañerías de la red colectora cloacal, junto con el recambio de conexiones domiciliarias, bocas de registro y empalmes, con el fin de mejorar la calidad de vida de los habitantes de la zona.

Los trabajos incluyen además la ejecución de un by-pass de la red existente, tareas de excavación, relleno y compactación, así como la rotura y posterior reparación de calles y veredas afectadas por la obra.

Una obra necesaria para la provincia

"Se comenzó el año manteniendo el compromiso asumido por nuestro gobernador Axel Kicillof y el ministro Gabriel Katopodis porque la obra pública es la herramienta que puede transformar la realidad cotidiana de los vecinos mejorando la calidad de vida", aseguró el subsecretario de Recursos Hídricos, Néstor Álvarez.

En tanto, para el partido de Mercedes se llevó adelante la licitación correspondiente a la expansión del servicio de agua potable y redes de agua en la zona Oeste. La obra contempla la ejecución de una red destinada a abastecer al barrio CIMES, mediante la instalación de una cañería principal de PVC DN 160 que permitirá proveer el servicio a ese sector.

El proyecto incluye también la ejecución de un pozo adicional en un espacio verde ubicado en la intersección de las calles 10 y 85 bis, junto con la instalación de 164 conexiones domiciliarias. Con estas intervenciones se estima una población beneficiada de 1.200 habitantes, y se contempla además la futura incorporación de nuevas áreas de expansión urbana, lo que implicaría un incremento de 2.100 habitantes en la zona.

La gestión de Kicillof para los bonaerenses

En contraste con la paralización de la obra pública nacional dispuesta por la gestión de Javier Milei, el gobierno de Axel Kicillof anunció el avance de la "Ampliación de la capacidad del Río Salado". A través del Ministerio de Infraestructura, se aprobó el llamado a licitación para el Tramo V (Etapas 1 y 2), que beneficiará a los partidos de Alberti, Bragado y Chacabuco.

Este proyecto, que cuenta con financiamiento del Banco Europeo de Inversiones, surge tras los cruces políticos por la decisión del gobierno nacional de frenar tramos previos que estaban bajo su órbita. Con un presupuesto que supera los 134 mil millones de pesos y un plazo de ejecución de 730 días, la obra permitirá mitigar los efectos de inundaciones y sequías en una cuenca que abarca a 59 municipios y alcanza a más de 1,5 millones de habitantes. Los trabajos actuales se suman a los tramos I, II y III ya concluidos, y buscan dar continuidad al extenso Tramo IV, cuya segunda etapa permanece paralizada por Nación.