Después de años de espera, realizan una obra clave en la autopista Buenos Aires-La Plata

El Municipio de La Plata será epicentro de una de las obras viales más importantes de los últimos años en la provincia: la ampliación de la autopista Buenos Aires-La Plata. El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, anunció que la autovía ahora tendrá un cuarto carril con el objetivo de agilizar el tránsito y mejorar la conectividad hacia distintos puntos de Buenos Aires.

"Reducirá los tiempos de miles de usuarios que circulan a diario por la Buenos Aires La Plata", sostuvieron desde la gestión bonaerense a cargo del mandatario Kicillof.

Además, de acuerdo a lo informado por los funcionarios, el cuarto carril tendrá una extensión de 20 kilómetros. En este sentido, la autopista comenzará su expansión en el kilómetro 11.400 a la altura del partido de Avellaneda y continuará hasta el kilómetro 30.420, ubicado en el municipio de Berazategui.

Dado que la obra demandará un plazo estimado de 15 meses, el Gobierno bonaerense resolvió dividir la ampliación en dos tramos con el objetivo de minimizar el impacto en la circulación y evitar complicaciones en el tránsito. El primer tramo estará a cargo de las constructoras Kavos S.A. y C&E Construcciones S.A., mientras que el segundo será ejecutado por Briales S.A. y Pelque S.A.

La primera etapa de la obra tendrá una duración estimada de 12 meses, mientras que la segunda podría extenderse por alrededor de tres o cinco meses. Más allá de estos plazos, el Gobierno de la provincia de Buenos Aires advirtió que durante los trabajos habrá reducciones de calzada, por lo que se recomienda a los conductores circular con extrema precaución por la zona.

La renovación y extensión de la autopista Buenos Aires-La Plata prevé una inversión de $25.941 millones

La ampliación y renovación de la autopista Buenos Aires–La Plata se inscribe dentro del plan de obras 2024–2027 y estará a cargo de Autopistas de Buenos Aires (AUBASA).

El proyecto prevé una inversión total de $25.941 millones e incluye no solo la extensión de la traza, sino también trabajos de repavimentación integral y la renovación de la demarcación horizontal de los carriles existentes.