Kicillof piensa en el armado nacional, pero con una parada antes en el PJ bonaerense

Que la mirada de Axel Kicillof está puesta en un armado nacional "amplio y federal" quedó claro en su recorrida de esta semana por la Costa, donde apuntó una y otra vez contra el modelo de Javier Milei. "Necesitamos que esta política económica cambie, no hay forma de que se recupere el empleo, la industria y los salarios", sostuvo desde Villa Gesell. En su entorno, sin embargo, insisten que el primer paso para ese armado es contar con un PJ bonaerense -la estructura política más importante del país- que milite la gestión provincial y no ponga obstáculos en el camino del gobernador. Como sucedió en las últimas discusiones por las listas, la percepción general es que se llegará a alguna forma de acuerdo entre el Movimiento Derecho al Futuro (MDF) de Axel y La Cámpora para evitar una interna que nadie quiere. Eso sí: este nuevo esquema de unidad con fórceps deberá estar claramente alineado con Kicillof. De lo contrario, se irá una contienda.

Kicillof repetirá las apariciones a lo largo del verano como forma de promocionar opciones turísticas bonaerenses en una temporada muy complicada. "Trabajamos para que la temporada resista a las políticas económicas que destruyen el turismo local", sostuvo. El mensaje siempre estará focalizado a mostrarse como la contracara del Gobierno Nacional, que, a su vez, también busca arrastrarlo el barro de la pelea en las redes sociales, donde mejor se mueve. La disputa profundiza la polarización. La última encuesta de la consultora Opina Argentina mostró a Kicillof como el dirigente peronista de mejor imagen y, en la medición general, sólo por detrás Milei y el jefe de Gabinete, Manuel Adorni.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Por cierto, no se percibe otro armado nacional dentro del peronismo que compita con el que busca encabezar Axel. Con todo, eso no significa que le allanen el camino. De ese punto se habló en extenso en el encuentro de los referentes del MDF en Gesell. Una primera coincidencia fue que no se podía tolerar que el PJ bonaerense y su estructura de intendentes no fueran el principal sostén del proyecto político del gobernador. Las internas están convocadas para el 15 de marzo, con una fecha clave el 8 de febrero, cuando deben presentarse las candidaturas. Por ahora, el diálogo interno permanece cerrado, pero suele activarse en las cercanías de los cierres. Así sucedió para el armado de listas en los que hasta último momento pareció que no habría acuerdo y, finalmente, se consiguió.

La vicegobernadora Verónica Magario cosecha muchos apoyos en el Movimiento Derecho al Futuro para ocupar la presidencia del PJ bonaerense que dejará Máximo Kirchner. También aparecen con posibilidades el intendente de La Plata, Julio Alak, y el ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis. Se trata de dirigentes alineados con Kicillof, con volumen político propio y que, además, mantienen un buen vínculo con el sector de Cristina Kirchner. En el caso de Magario, hay un dato que la vuelve especialmente atractiva para un acuerdo amplio: está impedida de postularse como candidata a gobernadora en 2027, lo que reduciría resistencias internas frente a otras alternativas.

Desde La Cámpora proponen otras vías de acuerdo. Por ejemplo, un intendente con diálogo con todos los sectores. Mencionan al jefe comunal de Lomas de Zamora, Federico Otermín, una alternativa que es resistida desde La Plata por su vínculo personal con Máximo Kirchner. Otra posibilidad que se menciona es la conformación de una mesa de negociación más amplia, en la que la discusión por el PJ incluya otros temas sensibles, como el proyecto para habilitar las reelecciones indefinidas de los intendentes, una prioridad para el MDF. De los 52 jefes comunales del peronismo que tienen vedada su relección en 2027, la mayoría está alineada con el gobernador. El contundente triunfo electoral conseguido en los comicios de septiembre confirmó su peso territorial y la capacidad para juntar votos e impulsar el proyecto político de Kicillof.

"Es una locura que el peronismo le regale a La Libertad Avanza el poder territorial de los intendentes", sostenía un importante dirigente del MDF. Sin embargo, La Cámpora y el Frente Renovador no se muestran dispuestos a habilitar las reelecciones, lo que abre la puerta a un esquema de negociación más complejo. "No está claro cuál es la estrategia de ellos, porque oponerse también va a molestar a sus propios intendentes", añadía el referente. La ley para habilitar a los jefes comunales debería salir este año, lo mismo que la que permitiría la reelección indefinida de los legisladores, que ya cuenta con media sanción.

"Axel ya empezó a mostrar su conducción cuando desdobló las elecciones, en la negociación de las listas y al sacar el Presupuesto y el endeudamiento en la Legislatura", sostenía uno de los integrantes del gabinete que participó del encuentro en Gesell. "Ahora tiene este último episodio en la definición de la nueva conducción de PJ para terminar de nivelar al peronismo de la Provincia para su lado", añadía.