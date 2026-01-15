Kicillof reunió a intendentes de su movimiento y volvió a surgir el planteo por las re-reelecciones

El gobernador Axel Kicillof reunió a un grupo de intendentes del Movimiento Derecho al Futuro (MDF) en Villa Gesell, en un primer paso para reactivar esa estructura en un año que tiene como objetivo el armado de su propuesta a nivel nacional, pero con una primera parada en la provincia de Buenos Aires.Tras el contundente triunfo obtenido en las elecciones provinciales de septiembre, los intendentes del MDF impulsan que la conducción del PJ Bonaerense quede en manos de alguien alineado con el proyecto presidencial del gobernador. Uno de los nombres que se mencionan es el de la vicegobernadora Verónica Magario, quien en el encuentro volvió a plantear la idea de habilitar la re-reelección de los jefes comunales, una propuesta que resisten La Cámpora y el Frente Renovador.

Luego de una breve pausa de inicio de año, Kicillof volvió a poner primera y este miércoles encabezó una jornada cargada de actividades en la Costa Atlántica, una dinámica que piensa sostener durante todo el verano. La primera parada fue en Mar de Ajó, en el Partido de la Costa, en lo que denominaron "la primera reunión productiva de la temporada". Porque juntaron representantes de los sectores turísticos, industriales y productivos de la zona con funcionarios provinciales. "El diagnóstico es sumamente preocupante como consecuencia del programa económico que lleva adelante el Gobierno nacional”, apuntó Kicillof.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

En la conferencia que dio más tarde en el golf de Villa Gesell, insistió en marcar el "industricidio" que provocan las políticas de Javier Milei y se posicionó como su contracara. "Trabajamos para que la temporada resista a las políticas económicas que destruyen la industria local", sostuvo. Si Milei paralizó la obra pública, el gobernador planea lo contrario. En ese sentido, mientras el Gobierno nacional mantiene paralizada la obra pública, Kicillof anunció una serie de iniciativas provinciales. La más relevante fue la construcción de una autopista en el tramo de la ruta 11 que conecta Mar de Ajó con Pinamar, con una inversión estimada en 100 millones de dólares.

Pero la recorrida por los balnearios tenía también condimento interno porque a las 19 arrancó un encuentro del MDF para plantear objetivos en el comienzo del año. Además de Kicillof y Magario, estuvieron los ministros Carlos Bianco, Gabriel Katopodis, Augusto Costa y Andrés Larroque. Al intendente anfritrión Gustavo Barrera, axelista de la primera hora, lo acompañaron Fernando Espinoza (La Matanza), Andrés Watson (Florencio Varela), Fabián Cagliardi (Berisso), Walter Wischnivetzky (Mar Chiquita), Sebastián Walker (Pila) y Alberto Gelené (Las Flores).