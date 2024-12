Cuáles son los autos que no pueden circular en 2025 en Argentina

Habrán autos que no podrán circular en Argentina desde 2025.

En 2025, las normas de tránsito en Argentina serán estrictas con respecto al estado de los vehículos y su documentación. La Verificación Técnica Vehicular (VTV) sigue siendo uno de los requisitos fundamentales para garantizar la circulación legal y segura en todo el país. Este trámite, obligatorio para todos los vehículos, asegura que cumplen con las condiciones mínimas de seguridad y cuidado del medio ambiente.

Los autos que no realicen la VTV en el plazo estipulado no podrán circular en regla, lo que los expone a sanciones económicas importantes y posibles complicaciones legales. Además, las autoridades de tránsito están autorizadas para retener la licencia de conducir a quienes sean detectados circulando sin la VTV al día. Esta medida tiene como objetivo no solo proteger a los conductores, sino también reducir riesgos en las rutas y calles de Argentina.

A medida que se actualizan los valores y requisitos de la VTV, cumplir con esta obligación se convierte en una prioridad para evitar multas que pueden superar el millón de pesos. Sin embargo, además de las sanciones económicas, no cumplir con esta normativa puede afectar directamente la seguridad vial y la movilidad del conductor, quien corre el riesgo de enfrentar restricciones inmediatas.

¿Qué vehículos no podrán circular?

En Argentina, cualquier vehículo que no haya realizado la VTV obligatoria en tiempo y forma quedará inhabilitado para circular en 2025. Esto incluye:

Autos particulares : Todos los vehículos livianos deben pasar la inspección según los plazos establecidos.

: Todos los vehículos livianos deben pasar la inspección según los plazos establecidos. Camiones y utilitarios : Estos vehículos, esenciales para el trabajo y transporte, también deben cumplir con la normativa, sin excepción.

: Estos vehículos, esenciales para el trabajo y transporte, también deben cumplir con la normativa, sin excepción. Motos: Incluso las motos con cilindrada superior a 50cc deben realizar la VTV.

La VTV verifica elementos esenciales como frenos, luces, neumáticos y emisiones de gases, entre otros. Los vehículos que no cumplan con estos estándares no solo estarán fuera de regla, sino que también representan un riesgo para la seguridad vial y el medio ambiente.

Qué autos no podrán circular en Argentina en 2025.

Consecuencias de no tener la VTV al día

Las consecuencias de circular sin la VTV en 2025 pueden ser severas. Las multas oscilan entre las 300 y 1000 UF, lo que equivale a un monto entre $400.800 y $1.336.000 aproximadamente, dependiendo de la gravedad de la infracción. Además, los agentes de tránsito tienen la potestad de retener la licencia de conducir, lo que implica un gasto adicional en trámites para recuperarla.

Realizar la VTV es un trámite sencillo pero esencial. Se debe solicitar un turno a través de la página oficial, registrar los datos del vehículo, y asistir en la fecha programada. Los costos varían según el tipo de vehículo, siendo de $44.175 para autos livianos y de $17.670 para motos pequeñas. Cumplir con esta obligación no solo evita multas, sino que también garantiza una conducción más segura para todos los usuarios de la vía pública.

En resumen, para circular sin inconvenientes en 2025, asegurate de realizar la VTV en tiempo y forma. Esto no solo te permitirá cumplir con la normativa, sino también contribuir a una mejor seguridad vial.