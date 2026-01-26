La alteración estará orientada a mejorar la accesibilidad, la seguridad vial y el ordenamiento del tránsito en la zona, dentro del Plan de Reordenamiento Vial.

El Ministerio de Movilidad e Infraestructura de la Ciudad de Buenos Aires anunció el cambio en el sentido del tránsito de una de las arterias históricas del barrio porteño de Retiro: la calle Reconquista.

¿Cuál será el nuevo sentido de circulación de la calle Reconquista?

Desde el martes 27 de enero, la calle Reconquista, entre Dr. Ricardo Rojas y M. T. de Alvear, cambiará de sentido. La cuadra pasará a tener sentido de circulación Norte - Sur.

Este cambio se suma a otras intervenciones recientes en barrios como Núñez, Saavedra y Boedo, donde también se modificaron las manos de circulación para optimizar el espacio público y reducir el riesgo de siniestralidad en áreas de alta densidad de población.

La calle Reconquista es una de las primeras trazadas en la ciudad. Nacida en 1580 por Juan de Garay, en su primera cuadra, del lado este, media manzana fue destinada a Garay, y en los siguientes lotes se instalaron los pioneros de Buenos Aires, que se transformaron con el paso de los años en el patriciado porteño.

¿Cómo serán los operativos en calle Reconquista y las multas por infracción?

Para que la transición sea segura y efectiva, el Cuerpo de Agentes de Tránsito desplegará un operativo especial en las esquinas de Ricardo Rojas y M. T. de Alvear durante los primeros días de la implementación. El objetivo es concientizar a los automovilistas y guiarlos ante la nueva configuración, evitando que ingresen por contramano de forma accidental.