Así serán los nuevos colectivos eléctricos que circularán por CABA: cuál será su recorrido.

La Ciudad Autónoma de Buenos Aires pondrá en circulación una nueva línea de colectivos eléctricos que tendrán un recorrido histórico por diferentes puntos emblemáticos de la ciudad. Según trascendió, en pocas semanas saldrán a las calles y ya se conoció la primera foto oficial en donde se ve cómo serán.

Los buses se encuentran en etapa final de producción y se espera que empiecen a circular en los próximos días en microcentro y el casco histórico. Su diseño está pensado para zonas peatonales donde el transporte tradicional tiene acceso reducido.

Los colectivos eléctricos tienen 170 km de autonomía y pueden circular a una velocidad máxima limitada a 12 km/h para garantizar seguridad en las zonas donde circulan. Además son accesibles e inclusivo, ya que tienen piso bajo para personas con movilidad reducida.

El recorrido que tendrán estos colectivos será para unir puntos clave de la ciudad como Plaza San Martín, Parque Lezama y Retiro, mejorando la movilidad sin impacto ambiental. Esto se suma a las iniciativas para hacer una ciudad más sustentable y ecológica.

Colectivos eléctricos en Argentina

De concretarse exitosamente, el siguiente paso es el inicio de la producción de más unidades, tanto para el mercado local como para el de otros países de Latinoamérica. Aunque marcó que las condiciones son notoriamente desiguales en comparación con las compañías chinas. No obstante, tiene una carta para triunfar: "Los chinos ofrecen unidades terminadas, pero en América Latina la costumbre es que el cliente elija la carrocería".

Nuestro país tiene un retraso relativo en América Latina respecto de la electromovilidad en general y al impulso de los buses eléctricos en particular, con apenas 22 unidades a batería concentradas en dos ciudades y 77 trolebuses en otras dos, respectivamente el 0,55% y el 7,24% del total de unidades en circulación en la región.

En un contexto marcado por los compromisos asumidos en el plano internacional de cara al 2030 y el 2050, la necesidad de avanzar en el desarrollo de una red de transporte público eléctrico enfrenta el dilema de cómo hacerlo sin comprometer los criterios de producción local.

En la Argentina, fuera de los 18 buses eléctricos en Mendoza y los cuatro en San Juan (además de los servicios de trolebuses en Rosario y Córdoba), el resto del país no cuenta con unidades en circulación, más allá "una iniciativa en CABA con la línea 59, que no prosperó", recordó a Télam Sergio Alvaro, presidente de la Asociación Argentina de Vehículos Eléctricos y Alternativos (Aavea).

Para Alvaro, las opciones de incorporación de buses no pueden despegarse de la situación económica general: "Somos un país con mucha cultura de colectivo, tenemos fábricas de carrocerías, chasis y todos los implementos en general, convertir un colectivo a eléctrico no debería ser tan complejo, pero tenemos que esperar a ver cómo van a evolucionar las cosas, porque en la actualidad importar motores o tratar de fabricarlos aquí, es bastante complejo".

La histórica línea de colectivos que cambia su recorrido y ahora llega hasta el tren

Una importante línea de colectivo que une la Ciudad de Buenos Aires con el Conurbano bonaerense confirmó que, a partir del próximo lunes 20 de enero, extenderá su recorrido, lo que beneficiará de manera directa a los usuarios, ya que conectará de manera directa con una estación de trenes.

Se trata de la Línea 158, la cual va desde Lanús, en el sur del Conurbano bonaerense, hasta el barrio porteño de Pompeya. En este marco, el recorrido se extenderá un poco más tras el anuncio de la propia empresa. Conocé acá los detalles.

La Línea 158 de colectivos realizó un importante anuncio para sus usuarios: es que, desde el próximo lunes 20 de enero, su recorrido se extenderá y permitirá una conexión con una estación de trenes. Así lo confirmó la propia empresa. “A partir del 20/01/2025, la Línea 158 llega hasta Estación Sáenz (Av. Perito Moreno y Av. Sáenz) por el Metrobús con dos paradas” nuevas, precisaron.

En este sentido, y según remarcaron desde la empresa, las dos nuevas paradas son las de Avenida Sáenz y Avenida Intendente Francisco Rabanal, y Avenida Sáenz y Avenida Perito Moreno.

La Línea 158, de esta manera, finalizará en su recorrido al barrio porteño de Pompeya a pocos metros de la estación Sáenz, la cual forma parte de la línea Belgrano Sur de trenes, que conecta la estación Buenos Aires con las estaciones González Catán y Marinos del Crucero General Belgrano.