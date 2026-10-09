Tragedia en Posadas: atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas, aceleró y escapó a Paraguay

Un brutal episodio ocurrió la noche del miércoles en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones, donde un auto atropelló y mató a un hombre en silla de ruedas que pedía dinero en un semáforo. La secuencia quedó grabada por las cámaras de seguridad de la ciudad. La víctima fue identificada como Plácido Facundo Martínez, un hombre discapacitado que, según trascendió en el marco de la investigación, pedía dinero en donde ocurrió el siniestro. El hecho tuvo lugar cerca de las 20:00 en la intersección de las avenidas Marconi y Mariano Moreno, una de las arterias de mayor circulación de la capital misionera.

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El hallazgo del cuerpo y el testimonio de una testigo

Cuando los efectivos de la Comisaría Cuarta, dependiente de la Unidad Regional I, llegaron al lugar tras el llamado al sistema de emergencias 911, encontraron a Martínez tendido sobre la calzada sin signos vitales. El médico policial examinó el cuerpo en el lugar y constató múltiples lesiones y una fractura. Ante ese cuadro, dispuso la realización de la correspondiente autopsia médico-legal.

Una testigo contó que el hombre vivía en las inmediaciones del lugar donde fue atropellado. "Yo me fui a vender para el otro lado y cuando volvía vi que la silla de ruedas del señor volaba y después vi que el cuerpo del señor estaba tirado", relató. "Después de que voló la silla de ruedas, el auto agarró, aceleró más rápido y se fue a la m...", agregó la mujer sobre lo que presenció del episodio. Entre los datos que aportó, también aseguró haber visto que se trataba de un auto blanco. "Él dice que tiene tres hijos, una señora, no sé dónde estarán viviendo. Siempre pedía monedas acá, ayudaba, le pedían cosas, él pagaba el alquiler con la plata que recaudaba acá", explicó.

Las cámaras de seguridad y la pista paraguaya

Mientras la pesquisa avanzaba sobre el terreno, los peritos del Centro Integral de Operaciones 911 trabajaban sobre otro frente: el análisis de las imágenes captadas por el sistema de videovigilancia antes y durante el siniestro. Los registros resultaron determinantes. Entre las grabaciones, los investigadores encontraron una que mostraba el mismo automóvil blanco pasando por la intersección minutos antes del choque. Con esa información, lograron individualizar el vehículo e identificar su matrícula. El dato que surgió de ese análisis trasladó la investigación a un escenario más complejo: la patente correspondería a Paraguay.

La coordinación con la Policía de Paraguay

Agentes de Inteligencia de Frontera de la Policía de Misiones iniciaron un intercambio de información con la Policía Nacional de Paraguay con el objetivo de establecer la identidad del propietario del automóvil y avanzar en la localización del conductor. La coordinación entre ambas fuerzas se mantiene activa. La investigación busca ahora determinar las circunstancias exactas del siniestro y dar con el paradero del responsable, que habría cruzado la frontera tras el atropello.