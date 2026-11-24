Los festejos por el 154° aniversario de la localidad quilmeña de Ezpeleta se vieron atravesados por la tragedia el pasado domingo 22 de noviembre. Uno de los locales explotó y siete personas resultaron heridas, entre ellos un hombre que terminó con el 50% quemado. Días después, a través de un comunicado oficial, la Municipalidad de Quilmes confirmó su fallecimiento.

{{{htmlAmp}}}

Según indicó el municipio de Quilmes, la víctima fatal es Nahuel Aguilar, de 32 años, quien manipulaba una garrafa al momento del hecho. Era trabajador del local de comidas que se incendió y explotó, por lo que fue el más afectado por el violento fuego que se desató en la zona de Centenario y Bogotá.

Si bien los servicios de emergencia se activaron rápidamente y asistieron a ocho personas que se encontraban heridas, los más afectados por la explosión debieron ser derivados a un hospital de la zona. Según La Noticia de Quilmes, las otras seis de las personas heridas ya fueron dadas de alta.

Al momento de la explosión, se desarrollaba un espectáculo musical que debió ser suspendido y el sector, evacuado de urgencia para evitar mayores inconvenientes. También se instalaron vallados y se estableció un cordón de seguridad -junto a un cordón sanitario- para facilitar el ingreso y egreso de ambulancias con personas heridas.

"Las causas del siniestro se encuentran bajo investigación e interviene la Fiscalía N° 22, caratulado Lesiones Culposas, quien se encuentra realizando el peritaje correspondiente para determinar las causas del hecho", informaron desde el Municipio de Quilmes.

Del operativo participaron de manera coordinada efectivos policiales, Bomberos, Defensa Civil, el SAME, personal de las áreas municipales de Salud y Seguridad y agentes de la Agencia de Ordenamiento Urbano.

Noticia en desarrollo