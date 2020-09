El Tribunal Oral Federal 2 le otorgó este miércoles la libertad condicional a Marcos Antonio Córdoba, el maquinista de la Tragedia de Once, en la que fallecieron 52 personas y casi 800 resultaron heridas el 22 de febrero de 2012.



El conductor de la formación estuvo dos años preso en Marcos Paz y este miércoles tras la decisión judicial salió del penal. "Hice todo lo que pude", afirmó Córdoba en declaraciones al canal TN, tras dejar la cárcel.



El TOF 2 basó su fallo en la buena conducta del motorman y en el tiempo que lleva detenido, ya que cumple una sentencia de tres años y tres meses de prisión. La semana pasada, la Corte Suprema de Justicia ratificó la mayoría de las condenas de los acusados por la Tragedia de Once, entre ellas la de Córdoba. Sin embargo, por haber cumplido las dos terceras partes de la pena estaba en condiciones de salir con condicional.

Su abogada, Valeria Corbacho, afirmó que Córdoba "es una persona de bien que quiere realizar un proyecto laboral" al salir de la cárcel y apuntó que ahora "va a continuar con el tratamiento psicológico". "Tuvo una condena corta, no por eso no la consideramos injusta", resaltó la letrada.



Córdoba fue condenado en diciembre de 2015 por el Tribunal Oral Federal 2. Cuando confirmó su condena y la de otros imputados, la Cámara de Casación le fijó una pena de tres años y tres meses de prisión de cumplimiento efectivo. El motorman manejaba el tren que el 22 de febrero de 2012 y chocó contra el andén de la estación Once del ferrocarril Sarmiento, fue detenido en octubre de 2018 y permanecía hasta hoy en el penal de Marcos Paz.

Durante la pandemia, la defensa de Córdoba pidió la detención domiciliaria argumentando que el maquinista tenía que cuidar a su hija de dos años ya que su esposa es guardabarrera y está afectada a un servicio esencial durante la pandemia de coronavirus. La nena quedaba al cuidado de la madre de Córdoba quien por edad y por enfermedades integra el principal grupo de riesgo de contraer coronavirus.